Nico Williams torna a brillare e accende il mercato: pressing da Bundesliga e Premier (Bild)

Nico Williams è uno dei migliori esterni del calcio mondiale, e con ogni probabilità lascerà l’Atletico Bilbao. Il 22enne di Pamplona è legato alla compagine basca da un contratto valido fino al 30 giugno 2027, ma tale accordo prevede anche un clausola rescissoria relativamente bassa per il portafoglio di alcune società.

Chiaramente, considerato il valore del giocatore, molti top club europei sono alla finestra per cercare di capire se vi sono margini per piazzare il colpaccio in estate. Ancor di più adesso che Williams sembra aver ritrovato brillantezza (vedi la grande prestazione contro la Roma in Europa League), dopo un periodo contrassegnato da alti e bassi.

Stando a quanto riferisce Christian Falk, giornalista della”Bild“, tra le tante squadre interessate al giovane talento della Roja ce ne sarebbero un paio in pole position. Si tratta di Bayern Monaco e Arsenal.

✅ FC Bayern are interested in a Transfer of Nico Williams (22, Athletic Bilbao) in Summer

❇️ Also @Arsenal London are in contact with the Management of Williams

❇️ Williams has a release clause in his contract. The amount should be between €60 Mio and €80 Mio@BILD_Sport… pic.twitter.com/64s875YssR

— Christian Falk (@cfbayern) March 14, 2025