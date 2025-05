La Süddeutsche sfotte Guardiola: “Ha la rosa troppo ampia, soffre, aiutiamolo”

“Pep Guardiola sta soffrendo, quindi ora è il momento di mostrare compassione. Le condizioni a cui lo sottopone il suo datore di lavoro, il Manchester City, sono “impossibili per la mia anima”, si lamenta il super allenatore catalano”. Anche la Süddeutsche Zeitung sfotte Guardiola, per la sua virata improvvisamente pauperista: “Se non la smettete di comprarmi giocatori mi dimetto”. Lo abbiamo scritto: ci viene da citare Troisi davanti a Lello Arena che chiede a San Gennaro un ambo un giorno sì e un giorno no: “Certo quello pure è un fastidio a ritirare i soldi tutte le settimane…”.

Il giornale tedesco non conosce la Smorfia, ma il senso è lo stesso: “La coerenza è importante. Troppi di noi, lavoratori dipendenti oppressi, ci lasciamo incatenare da costrizioni che calpestano il nostro equilibrio interiore. O qualcosa del genere. Chiedi al tuo allenatore consigli su come migliorare le tue prestazioni e la tua igiene mentale. Qual è esattamente il problema del Manchester City? Guardiola è stanco di sentire le continue accuse secondo cui il suo club sta aggirando le regole del Fair Play Finanziario della Uefa? Guardiola è preoccupato per le oltre 100 presunte violazioni delle normative finanziarie e di rendicontazione di cui la Premier League ha accusato il City? Oppure semplicemente non vuole più essere manipolato dai proprietari di Abu Dhabi per far sembrare un prodotto artificiale e oleoso un club tradizionale? Sorpresa: non è niente di tutto ciò! Guardiola, invece, ritiene che la sua squadra sia troppo numerosa”.

“Nella vittoria per 3-1 contro il Bournemouth ha dovuto mandare in tribuna ben cinque giocatori, anziché metterli in panchina. E questo ti ferisce davvero come allenatore quando guardi negli occhi tristi dei tuoi dipendenti, mentre devi spiegare loro che purtroppo devono riscuotere i loro 300.000 euro a settimana per non aver fatto nulla. Inumano!”.

“La domanda è: da dove saltano fuori all’improvviso tutti questi giocatori? Potrebbe avere a che fare con il fatto che il City ha speso più di 200 milioni di sterline per acquistare nuove stelle durante l’inverno? Perché l’allenatore Guardiola non riteneva più possibile raggiungere gli obiettivi stagionali con il gruppo esistente, dopo una prima metà di stagione disastrosa? Difficile dirlo”.

Un fatto è certo, conclude la Sz: “Pep Guardiola deve diventare più duro! In questo settore non c’è semplicemente spazio per l’anima”.