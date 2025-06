Il Barcellona emette un bond di 424 milioni di euro per lo stadio e per Nico Williams

Mundo Deportivo celebra il momento virtuoso finanziario del Barcellona, mentre As scrive di “trucchi finanziari”. Di fatto, il club ora è più tranquillo

Il Barcelona ha annunciato ufficialmente che «ha chiuso un’emissione obbligazionaria (ossia un bond) del valore di 424 milioni di euro, che gli consente di rifinanziare una parte significativa del debito relativo all’Espai Barça (ossia il progetto di ristrutturazione del Camp Nou. he diventerà Camp Non Spotify, ndr), anche prima che lo stadio sia pronto per la prima partita, ossia il 10 agosto”.

Un’operazione finanziaria consentirà al club catalano nuovi acquisti tra cui quello di Nico Williams. Ovviamente è un’operazione che a Barcellona e a Madrid viene raccontata con toni diversi.

La società blaugrana è stato capace di avviare un circolo virtuoso finanziario e attira nuovi investitori (Mundo Deportivo)

Il giornale catalano Mundo Deportivo scrive che il Barcellona ha avviato un circolo virtuoso sul piano finanziario, destinato a proseguire e ad attirare nuovi investitori.

“Con la collaborazione di Goldman Sachs, il club è stato in grado di riconvertire il debito di 424 milioni di euro utilizzato per la costruzione del nuovo stadio. […] Questa operazione evidenzia il forte interesse che il Barça è in grado di creare tra gli investitori finanziari”.

Elogia l’operazione. “La chiusura di questa operazione […] conferma l’evoluzione del rating da “stabile” a “positivo”, che riflette la ripresa economica del Barcelona e la capacità dell’ente di adempiere ai suoi obblighi nei confronti dei creditori. […] Questa operazione è stata effettuata con un totale di 20 investitori e per un valore di 1.450 milioni di euro.

[…] Ricordiamo che il club inizierà a restituire l’investimento non appena completerà i lavori dello stadio, utilizzando le entrate che lo Spotify Camp Nou genererà, entrate stimate in circa 247 milioni di euro”.

Il Barcellona si compiace per l’operazione di rifinanziamento, ma i dubbi restano (As)

Secondo Giovanni Jiménez ,giornalista del quotidiano madrileno As, più che solidità realtà, sembra un gioco di “trucchi finanziari” ben confezionati:

[…] per poter acquistare Joan García e, nel caso in cui arrivi, Nico Williams, il Barça ha annunciato questo venerdì in un comunicato di aver chiuso un’emissione obbligazionaria del valore di 424 milioni di euro, che gli consente di rifinanziare una parte significativa del debito relativo al Barça Espai.”