Fenerbahce, Dzeko e Tadic si rifiutano di salutare i tifosi allo stadio per paura di disordini (Daily Mail)

Non è andata come Jose Mourinho sperava la sua prima stagione in Turchia, al Fenerbahce. Oltre ad aver perso il campionato, due tra i suoi giocatori più importanti, Edin Dzeko e Dusan Tadic, hanno rifiutato di giocare l’ultima partita in casa contro il Konyaspor e di salutare i tifosi allo stadio.

Il Daily Mail riporta:

Due dei giocatori più anziani del club, Edin Dzeko e Dusan Tadic, avrebbero dovuto ricevere due targhe commemorative dopo aver annunciato che lasceranno il club quest’estate, ma hanno deciso di non volere una cerimonia allo stadio a causa dei timori per i disordini dei tifosi. Questi ultimi, hanno mostrato rabbia verso i loro giocatori dopo una partita giocata all’inizio del mese scorso e c’era preoccupazione che potesse accadere la stessa cosa ora. Dzeko e Tadic hanno optato per salutare tutti al campo d’allenamento. Alla cerimonia hanno partecipato i loro compagni di squadra, il presidente del club Ali Koc e il vicepresidente Acun Ilicali. Anche il direttore sportivo Mario Branco e quattro allenatori dello staff di Mourinho hanno dato l’ultimo saluto al club. Dopo che il Galatasaray aveva organizzato la festa d’addio per Mertens e Muslera, i tifosi del Fenerbahce si sono arrabbiati maggiormente per non aver avuto la possibilità di salutare i loro giocatori.

Tadic ha successivamente rilasciato una dichiarazione per spiegare perché lui e Dzeko non si erano presentati allo stadio per la partita finale. «E’ stata una decisione che abbiamo preso insieme. Non volevamo danneggiare l’immagine del Fenerbahce. I tifosi ci hanno sempre sostenuto. Il modo in cui ho detto addio al club non è un problema per me. Avrei preferito che fosse allo stadio, ma l’atmosfera non è molto favorevole al momento. Ecco perché è stato meglio così».

Il quotidiano britannico aggiunge:

All’inizio di questa settimana, Mourinho si è scagliato contro i giornalisti turchi dopo che la sua squadra è stata battuta 4-2 dall’Hatayspor club in zona retrocessione. «Negli ultimi sette anni ho giocato due finali europee. Quindi negli ultimi sette anni ho giocato più finali europee che i club turchi messi insieme». Il tecnico 62enne può essere orgoglioso dei suoi successi passati, ma è stata una prima stagione difficile per lui in un nuovo Paese, e ora deve prepararsi per una stagione senza Dzeko e Tadic.