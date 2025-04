Mourinho ha preso per il naso l’allenatore del Galatasaray. Letteralmente (VIDEO)

Al termine della sfida di Coppa di Turchia persa 2-1 dalla suo Fenerbahce con doppietta di Osimhen. Ovviamente dopo si è scatenato il caos

José Mourinho ha preso per il naso Okan Buruk, il tecnico del Galatasaray, al termine della sfida di Coppa di Turchia persa 2-1 dalla suo Fenerbahce. Ovviamente dopo si è scatenato il caos.

Jose Mourinho attacked Galatasaray manger Okan Buruk after losing to him tonight pic.twitter.com/dEgAsuIIoj — Janty (@CFC_Janty) April 2, 2025

Le telecamere hanno ripreso il momento in cui lo Special One pizzica il naso di Buruk, che reagisce lasciandosi cadere a terra con le mani in faccia come se fosse stato colpito da un proiettile. Mentre il tecnico del Gala resta a terra, Mourinho viene trascinato via tra le proteste generali.

Il vicepresidente del Galatasaray, Metin Ozturk, ha attaccato duramente Mourinho: “Prima lo ha insultato verbalmente, poi fisicamente. In quale altro posto al mondo potrebbe fare una cosa del genere? Sono sicuro che il Fenerbahce prenderà provvedimenti prima ancora della federazione”. Buruk, dal canto suo, ha minimizzato l’accaduto in conferenza stampa, pur ammettendo che “non è stata una mossa di classe”.

Il Galatasaray aveva ottenuto il pass per le semifinali grazie a una doppietta di Victor Osimhen nel primo tempo. Il Fenerbahce aveva riaperto la gara con un gol di Szymanski convalidato dopo un check del Var per sospetto fuorigioco.

Nel recupero la tensione è salita alle stelle. L’arbitro ha estratto cartellini rossi a ripetizione: espulsi Alper Yilmaz e Demirbay per i giallorossi, e Yandas del Fenerbahce. Poi, ciliegina sulla torta, l’espulsione di Mourinho per la rissa con Buruk a fine gara.

