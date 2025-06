Doué-Yamal sarà la rivalità del nuovo decennio, altro che Mbappé e Haaland (Telegraph)

Desiré Doué e Lamine Yamal i nuovi Messi e Ronaldo? Secondo il Telegraph saranno loro a prendersi la scena nei prossimi anni, surclassando Mbappé e Haaland che sembravano essere destinati alla “rivalità eterna” proprio come l’argentino e il portoghese.

Doué e Yamal sarà la rivalità del nuovo decennio

Il quotidiano inglese scrive:

Abbiamo aspettato per vedere chi sarebbero diventati i nuovi Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e se avremmo mai assistito di nuovo a una sfida così avvincente. E ora ce l’abbiamo. I nuovi “goat” saranno Désiré Doué e Lamine Yamal. O, date le loro età, rispettivamente 19 anni e 17 anni, forse dovrebbero ancora essere indicati come “ragazzini”. Saranno fenomeni globali… o lo sono già. Due talenti generazionali che, come Messi e Ronaldo, si sproneranno a vicenda per raggiungere il loro livello più alto. Yamal non ha giocato la finale di Champions, ma Doué lo ha fatto e che contributo ha dato alla vittoria del Psg; è diventato il primo giocatore a segnare due gol in una finale di Champions League da Gareth Bale nel 2018. E’ nata una stella e anche una nuova rivalità. Avevamo pensato che potevano essere Kylian Mbappé e Erling Haaland a formare il grande testa a testa di questo decennio, ma sono stati rapidamente detronizzati.

Che peccato che Yamal non ci fosse ieri. Ci sarebbe stato un grande confronto. Ma un giorno arriverà in finale di Champions League. Ci eravamo chiesti come il Psg avrebbe fatto fronte agli addii di Mbappé, Messi e Neymar. Bene, ora stanno creando altre stelle, come Doué, un calciatore semplicemente eccezionale. È arrivato dal Rennes per 50 milioni dopo che il Psg ha battuto la concorrenza del Bayern e di un gran numero di club della Premier. L’aspettativa era alta. È stato effettivamente il sostituto di Mbappé, ma ha fatto ciò che le grandi stelle non sono riuscite a fare. Se è un giocatore così a 19 anni, cosa potrà fare tra qualche anno? Come del resto Yamal che, nonostante la sconfitta in semifinale, era su un altro livello rispetto ai compagni di squadra. Hanno entrambi personalità, non hanno paura degli avversari. E così ora abbiamo un nuovo confronto da seguire e goderci negli anni a venire.