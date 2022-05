El Paìs: Mbappé sarebbe stato il Real Madrid del prossimo decennio, per lui ha perso anche Haaland

El Paìs dedica ovviamente tre pagine alla vicenda Mbappé che all’ultimo momento ha cambiato idea ed è rimasto al Psg lasciando così scoperto il Real Madrid che aveva puntato tutto su di lui.

Nel mondo ci sono due giocatori destinati a dominare il calcio e il marketing del prossimo decennio, Erling Haaland e Mbappé, e il Madrid aveva nel francese la propria priorità. Tuttavia, a luglio, nessuno dei due attraverserà la porta di Valdebebas. Il Real si era interessato al norvegese ma quando è stato annunciato il suo trasferimento al City nessuno ha battuto ciglio. Per Mbappe era solo una questione di tempo.

El Paìs ricorda che il Madrid nel corso della pandemia ha ridotto praticamente a zero gli acquisti. L’unica eccezione sono stati i trenta milioni spesi per Camavinga. Il resto sarebbe stato tutto destinato a Mbappé.

Ad agosto il Madrid aveva offerto 160, 180 e 200 milioni per Mbappé che era in scadenza.

Di fronte all’imminente e inevitabile declino fisico di molti dei suoi uomini chiave, il centro di gravità del prossimo decennio sarebbe dovuto essere Mbappé, l’uomo a raccogliere il testimone dal suo amico Benzema che non ha smesso di corteggiare il giovane ogni volta che hanno giocato con la Francia. (…) Benzema (34 anni) sta sì vivendo la migliore stagione della sua carriera (44 gol e 15 assist), ma ogni anno che passa si fa sentire nelle gambe. Il ritorno in Nazionale ha aumentato il suo stress fisico. Questa stagione ha saltato 10 partite per infortunio o riposo, la scorsa furono sei).

In questa stagione, il Madrid ha finalmente raccolto i frutti della loro politica basata sui giovani talenti. Vinicius è esploso e Rodrygo ha offerto grandi picchi, tuttavia, l’età di Benzema ha costretto a pensare ad acquisti importanti perché dietro c’è il deserto. Il prescelto era Mbappé, la sua permanenza a Parigi costringe il Real a ripensare il progetto sportivo a medio e anche a breve termine.