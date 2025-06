Donnarumma non rinnova: il Psg sta rivedendo al ribasso gli stipendi, li lega alle prestazioni (Le Parisien)

È stato il primo a essere contattato per il rinnovo, poi si sono arenati. Ora, però, ci sono state le sue maiuscole prestazioni in Champions

Il Psg sta provando a rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma, ma al momento la situazione legata al portiere e capitano della Nazionale italiana è in stand-by. Per lui, fresco vincitore della Champions League, ci sono diverse proposte sul tavolo.

Al Psg Donnarumma rischia di essere l’ultimo a rinnovare il contratto

Come riportato da Le Parisien:

Questa è, con ogni probabilità, la soap opera dell’estate quando si tratta della finestra di mercato del Psg. Gianluigi Donnarumma, 26 anni, prolungherà il suo contratto a Parigi, in scadenza il 30 giugno 2026? Dopo le sue imprese sublimi durante le partite a eliminazione diretta in Champions League, i tifosi sperano che resti. Secondo le nostre informazioni, il suo rinnovo è in fase di stallo. Ci sono diverse proposte. In questa stagione, Vitinha, Achraf Hakimi e Nuno Mendes hanno rinnovato fino al 2029. Si tratta di un fatto singolare: il primo giocatore ad aver beneficiato di un’offerta per estendere il suo contratto è stato proprio Donnarumma. Ma ora rischia di essere l’ultimo a rinnovare.

Come siamo arrivati fin qui? Gigio, arrivato svincolato dal Milan nel 2021, ha ricevuto un grosso stipendio sin dall’inizio, oltre a un enorme bonus alla firma, Abbastanza per offrirgli tra i 10 e i 12 milioni di euro lordi all’anno. Il Psg non vuole più offrire questa somma. Al fine di ripristinare il pareggio di bilancio, tutti gli stipendi sono stati rivisti e ora sono in parte indicizzati sulle prestazioni. Donnarumma e il suo entourage hanno inizialmente accettato la proposta del Psg, prima di cambiare idea e proporre una nuova offerta alla dirigenza sportiva; questo prima che il portiere si imponesse in Champions. Da allora, i colloqui non sono andati avanti. Per il Psg la situazione è chiara: o accetta le loro condizioni, o chiede di essere ceduto.