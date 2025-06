Donnarumma, il Psg gli ha offerto 10 milioni per il rinnovo ma l’intesa non c’è ancora (Schira)

Fresco della Champions vinta con la maglia del Psg, Gigio Donnarumma è attualmente impegnato in Nazionale per le partite di qualificazione ai Mondiali che l’Italia giocherà contro Norvegia (domani, ore 20:45) e Moldavia (9 giugno, 20:45). Intanto, alla vigilia del match, continuano a susseguirsi indiscrezioni di mercato riguardo il suo prossimo futuro. L’esperto Nicolò Schira, ad esempio, parla di intesa per il rinnovo non ancora raggiunta con il club francese e di Napoli (ma non solo) alla finestra aspettando evoluzioni.

Schira sul futuro di Donnarumma

Di seguito quanto scritto da Schira sul suo account “X”:

“La priorità di Gigio Donnarumma è ancora quella di estendere il contratto con il Psg anche se al momento non c’è un accordo per il rinnovo. L’ultima offerta del Paris era un contratto fino al 2029 con uno stipendio di 8 milioni/anno + 2 milioni come bonus. Manchester City, Inter e Napoli hanno mostrato interesse e sono in attesa”.

Gigio #Donnarumma’s priority is still to extend the contract with #PSG even if there is no agreement to renew, at least for now. Last #Paris’ bid was until 2029 with a salary of 8M/year + 2M as bonuses. #ManchesterCity, #Inter and #Napoli have shown interest and are at the window — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2025

Quale futuro per Giacomo Raspadori? L’attaccante emiliano è stato fondamentale per il Napoli nella corsa scudetto, ma non è certo di restare all’ombra del Vesuvio: come lecito che sia, vuole giocare con maggiore continuità e per farlo potrebbe trasferirsi altrove. Ne parla il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, il quale riferisce di un possibile approdo dell’ex Sassuolo alla Roma.

Le ultime di Pedullà sul futuro di Raspadori

Di seguito quanto scritto da Pedullà sul suo sito ufficiale:

“Giacomo Raspadori ha avuto un comportamento esemplare a Napoli: durante la sessione invernale aveva chiesto di andar via, Conte lo ha trattenuto, il suo rendimento è cresciuto e ha segnato gol pesanti per la conquista dello scudetto. Il futuro di Raspadori è da capire, all’interno di una monumentale campagna acquisti che il Napoli organizzerà. Se decidesse di andare a giocare, per non partire da seconda scelta, gli estimatori non mancherebbero. Compreso Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, che la scorsa estate aveva forzato per Raspadori a Bergamo e aveva fatto la stessa cosa – senza successo – nell’ultima sessione di mercato. Più o meno il discorso che abbiamo fatto per Lucca, in attesa di capire se si potrà entrare eventualmente nel vivo delle trattative”.