Donnarumma: «Bisogna lavorare sulla sfida con la Norvegia, l’obiettivo prioritario è il Mondiale»

«Ho festeggiato tanto dopo la conquista della Champions ma ora sono concentrato sulla Nazionale». Così Gigio Donnarumma varcando i cancelli di Coverciano per raggiungere i compagni dell’Italia che stanno preparando le gare di qualificazione ai Mondiali contro Norvegia e Moldova. «Ci aspettano due partite importanti, ci sarà da battagliare – ha aggiunto il portiere del Psg fresco campione d’Europa avendo battuto l’Inter nella finale di Champions – Ho sentito Spalletti, mi ha mandato un messaggio e lo ringrazio. Sono contento di essere qui, l’obiettivo prioritario è il Mondiale, dobbiamo assolutamente andarci. Bisogna lavorare sulla sfida con la Norvegia, la prima è sempre la più importante. Lavoriamo duro per vincere subito venerdì».

Prima della finale di Champions era uscita la notizia che il Napoli potesse essere interessato al portiere del Psg: “Per la porta verrà fatto un tentativo concreto per Gigio Donnarumma. È una pista che potrebbe accendersi nelle prossime settimane. A Meret, che certamente non resterebbe a fare il secondo, a quel punto si potrebbe pensare il Milan in caso di addio con Maignan: sarebbe un profilo ideale per la voglia di italianità presente nel nuovo corso rossonero.

C’è un italiano che mantiene vivo il sogno parigino dell’ambita e mai conquistata Champions. […] Il portiere italiano ha offerto ancora una volta una prestazione di livello mondiale mercoledì sera, ad esempio quando ha deviato con la punta delle dita il potente e basso tiro di Martin Ødegaard oltre la porta (8º minuto). Il portiere parigino si è comportato come un eroe e un salvatore, logorando l’attacco londinese. Sei mesi dopo aver toccato il fondo della stagione contro il Bayern… […]