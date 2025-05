Donnarumma, la sua stagione è cambiata quando si è affidato a un nutrizionista (Faz)

I Psg non era contento di lui, del suo atteggiamento. Col Bayern finì in panchina. Ha deciso di cambiare, ha cominciato a dimagrire, la forma fisica è fondamentale

Il quotidiano tedesco Faz intitola un suo articolo a Gigio Donnarumma e quella che sarebbe stata una sua “trasformazione” (in realtà anche agli Europei il portiere fu decisivo e nettamente dominante ndr). In questi ultimi turni di Champions League il portiere si è esibito in parate spettacolari, tutte di fila e tutte decisive per il risultato. A volte è anche questione di momenti.

Donnarumma e la sua straordinaria trasformazione (Faz)

Di seguito quanto emerge dall’analisi di Faz:

“C’è un italiano che mantiene vivo il sogno parigino dell’ambita e mai conquistata Champions. […] Il portiere italiano ha offerto ancora una volta una prestazione di livello mondiale mercoledì sera, ad esempio quando ha deviato con la punta delle dita il potente e basso tiro di Martin Ødegaard oltre la porta (8º minuto). Il portiere parigino si è comportato come un eroe e un salvatore, logorando l’attacco londinese. Sei mesi dopo aver toccato il fondo della stagione contro il Bayern… […]

Che cosa è successo? Com’è passato Donnarumma dall’essere criticato e messo in discussione, alla candidatura al Pallone d’Oro?

Nella sconfitta per 0-1 subita a Monaco il 26 novembre, l’ex portiere del Milan finì in panchina. Luis Enrique gli preferì l’inesperto russo Matvey Safonov. A quel tempo, le prospettive di Donnarumma sembravano cupe. Lo staff tecnico non era contento delle sue prestazioni né del suo atteggiamento. All’epoca si parlava addirittura di un concreto interesse per il portiere del Lille Lucas Chevalier.

Poi, Gigio ha cambiato qualcosa.

Donnarumma ha scelto di adattarsi alle aspettative del club. Questa decisione lo ha spinto a consultare un nutrizionista. Il risultato è stata una notevole perdita di peso. Sebbene il cambiamento fisico sia solo una parte della trasformazione, illustra l’atteggiamento combattivo e ambizioso di Donnarumma. La trasformazione fisica del ventiseienne è più di un semplice ritocco estetico; simboleggia una profonda dedizione e determinazione a raggiungere il successo. La forma fisica è fondamentale per un portiere e questo cambiamento potrebbe essere un fattore chiave per la prestazione di Donnarumma. […]

