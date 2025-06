Dembelé: «Donnarumma prima della finale Champions ci ha scritto messaggi in tutte le lingue per motivarci»

Ousmane Dembelé, in un’intervista a France Football, ha raccontato di un bel gesto fatto da Gigio Donnarumma ai suoi compagni di squadra del Psg prima della finale di Champions contro l’Inter.

Dembelé: «Donnarumma ci ha scritto delle lettere nelle nostre lingue per motivarci»

L’esterno ex Barcellona ha spiegato che, sul pullman per arrivare all’Allianz Arena di Monaco, il portiere e capitano della Nazionale italiana ha motivato tutti i suoi compagni con un gesto singolare:

«Donnarumma ha scritto messaggi a tutti i giocatori e a tutto lo staff, descrivendo tutto ciò che abbiamo fatto in questa stagione per motivarci; è stato eccezionale. Ci ha dato forza, e inoltre li ha scritti a seconda delle nostre lingue: in francese, inglese, portoghese. Ha davvero motivato tutti ancora di più. È stato un gesto molto bello da parte sua».

Come riportato da Le Parisien:

Questa è, con ogni probabilità, la soap opera dell’estate quando si tratta della finestra di mercato del Psg. Gianluigi Donnarumma, 26 anni, prolungherà il suo contratto a Parigi, in scadenza il 30 giugno 2026? Dopo le sue imprese sublimi durante le partite a eliminazione diretta in Champions League, i tifosi sperano che resti. Secondo le nostre informazioni, il suo rinnovo è in fase di stallo. Ci sono diverse proposte.

Come siamo arrivati fin qui? Gigio, arrivato svincolato dal Milan nel 2021, ha ricevuto un grosso stipendio sin dall’inizio, oltre a un enorme bonus alla firma, abbastanza per offrirgli tra i 10 e i 12 milioni di euro lordi all’anno. Il Psg non vuole più offrire questa somma. Al fine di ripristinare il pareggio di bilancio, tutti gli stipendi sono stati rivisti e ora sono in parte indicizzati sulle prestazioni.