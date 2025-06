Sui canali social del Napoli: «Mi impegnerò per dare il mio contributo per vincere. Io e la mia famiglia siamo entusiasti di questa nuova esperienza».

Kevin De Bruyne ha firmato da pochi giorni con il Napoli e ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali social del club dopo il suo arrivo.

De Bruyne: «Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione»

Il centrocampista belga ex City ha commentato:

«Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione. Penso sia il progetto giusto per me e mi impegnerò affinché possa dare il mio contributo per vincere.

Dopo dieci anni in Inghilterra, questa per me è un’esperienza nuova. Io e la mia famiglia siamo entusiasti e non vediamo l’ora di iniziare a viverla».

So Foot lo definisce un matrimonio super sexy. A seguire un estratto di quanto evidenziato.

“Kevin de Bruyne dà una svolta romantica alla fine della sua carriera. Lo immaginavamo diretto in Mls, a rilassarsi dopo il pensionamento anticipato. O come figura di spicco di un progetto saudita, a incassare assegni consistenti, ma non proprio al Napoli. Dopo aver voltato le spalle agli ultimi stipendi alti e a una carriera senza pressioni, Kevin de Bruyne ha appena fatto una scelta tutt’altro che insignificante firmando nel Sud Italia”.

“Come tutti, anche lui ha visto Scott McTominay divertirsi sui campi italiani, e deve aver pensato che se questo ragazzo massacrato in Inghilterra poteva diventare il miglior giocatore del campionato, allora aveva la possibilità di concedersi un bel ballo di fine anno. Condividerà persino lo spogliatoio con l’amico Romelu Lukaku, finito al Napoli dopo una stagione mediocre alla Roma. I due si dividono il campo in Nazionale dal 2012, dove De Bruyne ha già servito 16 assist al centravanti”.