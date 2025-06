De Bruyne ha scelto Napoli dopo aver visto McTominay diventare leggenda (in Premier lo massacravano)

Per So Foot è un matrimonio super sexy. "Presto vedremo giovani tifosi del Napoli tingersi i capelli di rosso e farsi doppie meches ai lati della testa”

L’approdo di Kevin De Bruyne sta infiammando non solo la piazza partenopea ma l’intero mondo del calcio per questa nuova tappa del fuoriclasse belga. Anche sulla stampa estera c’è forte risalto per la notizia e ne hanno parlato diverse testate. Come fatto, ad esempio da So Foot che lo definisce un matrimonio super sexy. A seguire un estratto di quanto evidenziato.

De Bruyne accolto a Napoli come una rock star, l’analisi

“Kevin de Bruyne dà una svolta romantica alla fine della sua carriera. Lo immaginavamo diretto in Mls, a rilassarsi dopo il pensionamento anticipato. O come figura di spicco di un progetto saudita, a incassare assegni consistenti, ma non proprio al Napoli. Dopo aver voltato le spalle agli ultimi stipendi alti e a una carriera senza pressioni, Kevin de Bruyne ha appena fatto una scelta tutt’altro che insignificante firmando nel Sud Italia”.

“Questo la dice lunga anche sull’amore che nutre per il calcio, visto che lo scorso dicembre a Sky Sports aveva dichiarato che avrebbe smesso quando non avrebbe più avuto la fiamma. Il fantasista ha ancora molto da dare, anche se compirà 34 anni a fine mese. In Serie A, il suo fisico dovrebbe essere un po’ meno messo a dura prova, le esigenze fisiche della Premier League stavano diventando un po’ troppo elevate”.

“Come tutti, anche lui ha visto Scott McTominay divertirsi sui campi italiani, e deve aver pensato che se questo ragazzo massacrato in Inghilterra poteva diventare il miglior giocatore del campionato, allora aveva la possibilità di concedersi un bel ballo di fine anno. Condividerà persino lo spogliatoio con l’amico Romelu Lukaku, finito al Napoli dopo una stagione mediocre alla Roma. I due si dividono il campo in Nazionale dal 2012, dove De Bruyne ha già servito 16 assist al centravanti”.

“Napoli è pronta a cambiare la vita di Kevin de Bruyne. La passione e l’attaccamento dei napoletani alla loro squadra non hanno nulla a che vedere con ciò che ha vissuto al City e all’Etihad Stadium. Ai tifosi piace celebrare i suoi eroi. McTominay ha impiegato solo una stagione per diventare una leggenda nella città partenopea e ora si fa chiamare McFratm. Khvicha Kvaratskhelia, nonostante la sua partenza per Parigi, rimarrà sempre Kvaradona. Victor Osimhen ha ancora una torta a sua immagine. Mentre Maradona rimane ovviamente l’idolo assoluto della città, al punto da aver dato il suo nome allo stadio napoletano”.