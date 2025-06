Darwin Nunez, in Inghilterra non ne parlano benissimo. Il Liverpool dice sì ai 50 milioni del Napoli (43+7)

TeamTalk. Viene descritto come di una mezza delusione: finisce sempre in fuorigioco e sbaglia tanti gol. I Reds pronti a dar via anche Chiesa

Non solo Darwin Nunez, sempre più vicino al Napoli. Il club azzurro potrebbe fare…spesa in casa del Liverpool, prendendo anche Chiesa. Di questa eventualità e delle ultime sulla trattativa ha scritto il portale britannico Teamtalk. A seguire quanto si legge.

Darwin Nunez avanza sempre più verso il Napoli. Mentre Chiesa…

“Il Napoli è pronto ad accaparrarsi Darwin Nunez (26 anni) per 50 milioni di euro e ha seriamente l’idea di ingaggiare anche un secondo giocatore del Liverpool. Nunez vanta un potenziale illimitato, anche se pochi ammetterebbero che è migliorato da quando è arrivato dal Benfica tre anni fa. Nunez continua ad avere difficoltà col fuorigioco e in fase di realizzazione. Con il Liverpool che ha bisogno di vendere, lui verrà ceduto e al suo posto arriverà un altro attaccante”.

“Il Napoli è il candidato più probabile. Fabrizio Romano ha recentemente rivelato che Nunez ha dato il via libera all’operazione col Napoli dopo essere stato convinto dal progetto che gli è stato presentato. Martedì si è svolto in Inghilterra un incontro tra i dirigenti del Liverpool e quelli del Napoli. Lo scopo dell’incontro era definire la struttura dell’accordo e il prezzo del trasferimento”.

“Il Liverpool è fiducioso che sarà il Napoli ad ingaggiare l’attaccante in difficoltà. Il club azzurro è pronto a offrire una cifra che i reds ritengono adeguata. Il Liverpool aveva inizialmente chiesto 60 milioni di euro, il Napoli ne ha offerti 50: 43 milioni di cifra fissa e 7 milioni di bonus. In sterline, ciò equivarrebbe attualmente a 42,6 milioni di sterline (36,6 milioni di sterline più 6 milioni di sterline di bonus)”.

“Núñez andrebbe a sostituire Osimhen e sarebbe in lizza con Romelu Lukaku per il posto da titolare. Per quanto riguarda il posto di Kvaratskhelia sulla fascia sinistra, il Napoli spera di trovare un accordo per Noa Lang del Psv Eindhoven. Tuttavia, Conte vorrebbe anche Federico Chiesa. L’ex Juve ha vissuto una deludente stagione d’esordio ad Anfield, stagione che potrebbe rivelarsi la sua unica in Inghilterra. Chiesa vuole andar via per provare a giocare il Mondiale”.

“In programma c’è un ritorno in Serie A e anche qui c’è il Napoli. Il club è attratto dalla versatilità di Chiesa. L’attaccante può giocare sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra. Il club partenopeo ha riavviato i contatti con i suoi procuratori. L’uscita di Chiesa potrebbe essere semplice da concludere, grazie alle modeste richieste del Liverpool. I Reds lo hanno pagato solo 12,5 milioni di sterline (bonus inclusi) e la vendita sarà intorno a quella cifra”. Che in euro fanno 15 milioni scarsi.