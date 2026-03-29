McTominay, nessun’offerta dall’Arabia Saudita: sta trattando il rinnovo col Napoli
A riportarlo è Fabrizio Romano su Instagram. Smentite le voci di una presunta offerta dalla Saudi Pro League
Mg Genova 07/02/2026 - campionato di calcio serie A / Genoa-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Scott McTominay
Si sa, la sosta delle Nazionali è un periodo meraviglioso, in cui, per ingannare la noia, a volte ci si diverte a lanciare voci di mercato. Fabrizio Romano, su Instagram, ha tenuto a smentire quella di una presunta lauta offerta dall’Arabia per Scott McTominay
McTominay, altro che Arabia
Su Instagram:
Le notizie su trattative con club della Saudi Pro League non sono vere, mentre proseguono i colloqui per un nuovo contratto al Napoli.
Le ultime notizie da Voetbal Primeur. Il trasferimento di gennaio prevedeva un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro, non obbligatorio.