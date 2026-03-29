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McTominay, nessun’offerta dall’Arabia Saudita: sta trattando il rinnovo col Napoli

A riportarlo è Fabrizio Romano su Instagram. Smentite le voci di una presunta offerta dalla Saudi Pro League

McTominay

Mg Genova 07/02/2026 - campionato di calcio serie A / Genoa-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Scott McTominay

Si sa, la sosta delle Nazionali è un periodo meraviglioso, in cui, per ingannare la noia, a volte ci si diverte a lanciare voci di mercato. Fabrizio Romano, su Instagram, ha tenuto a smentire quella di una presunta lauta offerta dall’Arabia per Scott McTominay

McTominay, altro che Arabia

Su Instagram:

Le notizie su trattative con club della Saudi Pro League non sono vere, mentre proseguono i colloqui per un nuovo contratto al Napoli.

 

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Rinnovo, ovviamente, assolutamente meritato: Scott è il pilastro più importante del Napoli di Conte.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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