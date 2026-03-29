Dentro la pianificazione della rosa per la prossima stagione, l’acquisto di un difensore centrale è uno dei temi principali del Barcellona. La priorità è ingaggiare un centravanti, ma il passo successivo è rafforzare il cuore della difesa. Deco sta da tempo studiando il mercato per individuare i giocatori in grado di adattarsi alle esigenze della squadra.

Marca riporta:

“La direzione sportiva vuole un difensore centrale mancino e forte nel gioco aereo. Il principale candidato che risponde a queste caratteristiche è Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter è inoltre un giocatore con esperienza consolidata, nonostante abbia solo 26 anni. È stato titolare in un’Inter che ha dominato il campionato italiano negli ultimi anni ed è arrivata in finale di Champions League. Inoltre, è vicino a raggiungere le cinquanta presenze con la nazionale”.

Bastoni vuole cambiare aria

Probabilmente, viste le vicende degli ultimi mesi, non è stato difficile convincere il giocatore, ma ora i problemi sono altri, come spiega il quotidiano spagnolo:

“Anche se non è ancora partita una trattativa formale, il Barcellona ha sondato il giocatore italiano, che ha espresso il desiderio di giocare nel club la prossima stagione. Sarebbe disposto a cambiare squadra e trasferirsi al Camp Nou. Anche l’Inter è aperta a trattare, anche se i contatti tra i due club non sono ancora iniziati.

Il problema sarà il prezzo del giocatore. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 70 milioni di euro, una cifra molto elevata. Inoltre, il Barcellona continua ad avere problemi di Fair Play finanziario in vista della prossima stagione. È vero che il club confida di raggiungere la regola 1:1 nella prossima finestra di mercato, ma ciò non significa avere carta bianca, perché sarà comunque necessario bilanciare i conti con l’acquisto dell’attaccante”.

E conclude:

“Per questo motivo, e visto che il Barcellona è ora nel momento più importante della stagione, il club si sta limitando a sondare sia i giocatori sia le società proprietarie dei profili che interessano. In questo senso, ha già il via libera da parte di Bastoni per provare a portarlo in blaugrana nella prossima stagione”.