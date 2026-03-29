8,5 milioni l’anno sono troppi per Lukaku? Si accende il dibattito sulla sua centralità nel progetto Napoli
In questa stagione ha totalizzato 40 minuti in campo distribuiti in 5 presenze, numeri che non sono certamente all'altezza dell'ingaggio.
Il caso Romelu Lukaku scuote l’ambiente del Napoli, tra rendimento in campo e sostenibilità economica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i numeri dell’attaccante belga raccontano una stagione ben al di sotto delle aspettative.
Numeri deludenti e ingaggio pesante
Ecco cosa scrive il quotidiano:
“Lukaku, che a maggio compirà 33 anni, percepisce uno stipendio da 8,5 milioni di euro netti a stagione — cifra confermata anche per il 2026-2027 — ma in questa Serie A ha totalizzato appena 40 minuti in campo distribuiti in 5 presenze, con un solo gol all’attivo. Dati che, inevitabilmente, accendono il dibattito sulla sua centralità nel progetto tecnico”.
Sempre secondo Tuttosport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto esplicitamente all’allenatore Antonio Conte e al direttore sportivo Giovanni Manna una linea dura nei confronti del giocatore, protagonista di una stagione vissuta più ai margini che al centro del progetto.
Lukaku è un peso?
La situazione Lukaku si inserisce in un quadro economico più ampio. Negli ultimi due anni il Napoli ha investito circa 350 milioni sul mercato, portando il monte ingaggi a sfiorare i 130 milioni annui. Un livello che il club ritiene non più sostenibile.
In questo contesto, mantenere un attaccante con un ingaggio così elevato e un impiego così limitato rappresenta un’anomalia che la società intende risolvere nel breve periodo.
E conclude Tuttosport:
“Dall’entourage del giocatore, però, emergono interpretazioni differenti. Alcune voci provenienti dal Belgio suggeriscono che il clima attorno a Lukaku possa essere parte di una strategia più ampia, volta a facilitare una cessione nella prossima finestra di mercato.
Se questa ricostruzione trovasse conferma, il caso assumerebbe contorni completamente diversi, trasformandosi da semplice questione tecnica ed economica a mossa pianificata per accompagnare l’addio dell’attaccante belga.”