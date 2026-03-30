Zeballos può arrivare a Napoli a parametro zero a dicembre
Lo riporta Luis Fregossi, direttore di Mundo Boca Radio: "Il Napoli ha fatto sapere al rappresentante di Zeballos che ha un'offerta per lui; il rinnovo col Boca è in stallo".
Exequiel Zeballos sembra non proseguirà a lungo la sua avventura nel Boca Juniors. Il Napoli ha mostrato interesse per lui e potrebbe riuscire a prenderlo a parametro zero a dicembre.
L’esterno argentino classe 2002 è approdato nel settore giovanile del Boca nel 2014, dopo le esperienze al Sarmiento de La Banda e al Los Dorados de Termas de Río Hondo.
Come riportato da Luis Fregossi, direttore di Mundo Boca Radio:
“Il Napoli ha fatto sapere al rappresentante di Zeballos che ha un’offerta formale per l’attaccante. Non si è mai parlato di fare un’offerta al Boca. Con un contratto che non si riesce a rinnovare, il Napoli potrebbe prenderlo a zero a dicembre“.