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Zeballos può arrivare a Napoli a parametro zero a dicembre

Lo riporta Luis Fregossi, direttore di Mundo Boca Radio: "Il Napoli ha fatto sapere al rappresentante di Zeballos che ha un'offerta per lui; il rinnovo col Boca è in stallo".

Exequiel Zeballos

Screenshot da YouTube

Exequiel Zeballos sembra non proseguirà a lungo la sua avventura nel Boca Juniors. Il Napoli ha mostrato interesse per lui e potrebbe riuscire a prenderlo a parametro zero a dicembre.

L’esterno argentino classe 2002 è approdato nel settore giovanile del Boca nel 2014, dopo le esperienze al Sarmiento de La Banda e al Los Dorados de Termas de Río Hondo.

Come riportato da Luis Fregossi, direttore di Mundo Boca Radio:

Il Napoli ha fatto sapere al rappresentante di Zeballos che ha un’offerta formale per l’attaccante. Non si è mai parlato di fare un’offerta al Boca. Con un contratto che non si riesce a rinnovare, il Napoli potrebbe prenderlo a zero a dicembre“.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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