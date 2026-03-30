Leonardo Spinazzola, uomo chiave dello scudetto del Napoli della passata stagione è in bilico. Il suo contratto scade a giugno 2026, ma non ha mai rappresentato un problema, anzi que­sta situa­zione di incer­tezza sem­bra quasi essere stata uno sti­molo ulte­riore per dimo­strarsi all’altezza di Napoli. Il Napoli gli aveva offerto al difensore un rinnovo fino al 2027; mentre il terzino sinistro vorrebbe un accordo fino al 2028.

Spinazzola e il rinnovo col Napoli

Pochi giorni fa poi la notizia che Giovanni Manna ha congelato le trattative sui rinnovi di Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, legando ogni possibile prolungamento al rispetto delle condizioni economiche del Napoli.

Nel frattempo, con il Napoli che temporeggia, si sono fatti avanti due pesi massimi del calcio italiano: il Milan e la Juventus. Il Milan è pronto a superare i bianconeri proponendo al giocatore un contratto biennale. La Juventus, d’altro canto, è disposta a fare il classico gioco al rialzo, superando l’attuale stipendio di Spinazzola. Una mossa importante che dimostra quanto da Torino vogliano il giocatore, che tra l’altro ha già vestito la maglia della Vecchia Signora nella prima parte di carriera.

Una situazione che però dovrà sbloccarsi a breve, considerando che l’agente del giocatore ha fissato entro il 31 marzo la “deadline” per le trattative con il Napoli, il che significa che dal primo aprile il classe ’93 sarà libero di guardarsi attorno alla ricerca di un nuovo club.