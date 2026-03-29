Le sue prestazioni non sono passate inosservate e al Newcastle serve un difensore centrale al posto di Botman. Tutto dipenderà da quanto offrirà il club inglese.

Il mercato estivo inizia già a muoversi attorno ai difensori del Napoli, e tra i nomi più caldi c’è quello di Alessandro Buongiorno. Il centrale azzurro è finito nel mirino del Newcastle United, pronto a puntare su di lui come rinforzo principale per la prossima stagione.

Newcastle su Buongiorno

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il club inglese avrebbe individuato in Buongiorno il profilo ideale per rafforzare il reparto arretrato e, all’occorrenza, sostituire Sven Botman. I “Magpies” apprezzano le sue qualità fisiche, la solidità difensiva e la crescita mostrata negli ultimi mesi.

Dopo un inizio di stagione altalenante, il difensore italiano ha infatti ritrovato continuità e rendimento sotto la guida di Antonio Conte, tornando a essere un punto fermo della retroguardia azzurra.

🚨🆕 #Napoli

Newcastle United are targeting Napoli’s 26-year-old Italian defender Alessandro Buongiorno for the summer. 🟡 Strong displays → Napoli & Italy NT. ⚫️ Seen as Sven Botman’s replacement. 💰 Napoli → expected to demand more than €45/50M pic.twitter.com/V9liQVOGRv — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 28, 2026

Le prestazioni di Buongiorno non sono passate inosservate nemmeno in ottica Italia. Il centrale è stato nuovamente convocato, segno di una crescita importante che lo ha riportato tra i difensori più affidabili del panorama italiano.

Non sarà però semplice strapparlo al Napoli. Sempre secondo Konur, il club partenopeo avrebbe già stabilito una valutazione chiara: per lasciar partire Buongiorno serviranno oltre 45-50 milioni di euro.

Estate decisiva per il suo futuro

L’estate 2026 si preannuncia quindi decisiva. Da un lato il Napoli vuole consolidare il progetto e competere ad alti livelli, dall’altro le sirene della Premier League potrebbero mettere alla prova la resistenza del club.

Molto dipenderà dall’offerta che il Newcastle sarà disposto a presentare: solo una proposta davvero importante potrebbe convincere il Napoli a sedersi al tavolo delle trattative per uno dei suoi pilastri difensivi.