Dall’Inghilterra parlano del sogno Bernardo Silva per il Napoli

Bernardo Silva si appresta a lasciare il Manchester City al termine di questa stagione, Silva avrebbe già formalmente informato il Manchester City della sua intenzione di lasciare il club alla scadenza del suo contratto. Il calciatore è desideroso di partecipare a un progetto competitivo, ma ha anche elevate richieste salariali, quindi, allo stato attuale non è facile capire dove potrebbe andare.

Secondo quanto riporta Caught Offside anche in Italia ci sono club interessati al calciatore tra cui la Juventus e il Napoli, che sarebbe intenzionato a replicare l’operazione De Bruyne fatta in estate. La concorrenza, però, non manca: oltre all’Arabia Saudita e alla MLS, destinazioni che però lo allontanerebbero dal palcoscenico principale, le squadre di Serie A avranno da respingere la minaccia spagnola, visto che in Liga vengono segnalate Barcellona e Atletico Madrid come squadre molto attente alla sua situazione.

Appare comunque abbastanza difficile pensare ad un nuovo mercato del Napoli in grande stile come accaduto nella passata stagione quando appunto è arrivato a napoli KDB. È noto che il club azzurro non potrà mantenere il tenore del monte ingaggi di questa stagione nella prossima e il profilo di Bernardo Silva, considerando le sue pretese, appare abbastanza lontano dai progetti possibili.