Courtois riprende Asencio: «Sono due partite che ripete lo stesso errore»

Dopo. il pareggio contro l’Al Hilal il Real Madrid è riuscito a vincere 3-1 contro il Pachuca nella sua seconda partita della fase a gironi al Mondiale per Club non senza soffrire. A contribuire è stato sicuramente l’espulsione di Asencio dopo 7 minuti ha lasciato la sua squadra in dieci uomini. Il difensore ha costretto l’arbitro al rosso diretto per un’evidente trattenuta da ultimo uomo. Il portiere d’esperienza, Thibaut Courtois non ha risparmiato frasi critiche nei confronti del suo compagno di squadra protagonista del fallo.

Courtois riprende Asencio

A Dazn ha detto:. «Sono due partite che lo stesso errore viene ripetuto due volte. Forse sembrano lievi, ma dobbiamo essere più intelligenti e non commettere più questo genere di errori».

Episodio analogo era già accaduto nella sfida contro l’Al Hilal quando si fece rubare il tempo dall’attaccante della squadra di Simone Inzaghi e costretto ad atterrarlo in area di rigore beccandosi in quel caso solo un giallo ma provocando il rigore che ha poi permesso il pareggio alla compagine saudita.

Courtois ha concluso: «Lo sa, e non c’è problema. Combatteremo per lui, vinceremo senza di lui, e quando tornerà, continueremo a vincere»

