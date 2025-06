Asencio, chiesti quattro anni di carcere e 58mila euro per il video porno diffuso ai danni di una minorenne (Marca)

Il calciatore del Real Madrid, Raul Asencio, è stato denunciato per aver diffuso un video porno ai danni di una minorenne; la difesa di quest’ultima ha chiesto quattro anni di carcere per il difensore.

Chiesti 4 anni di carcere, 20 mesi di squalifica e 58mila euro per Asencio

Marca scrive:

Per il video registrato nel 2023 in un beach club, chiesti quattro anni di carcere per il calciatore Raul Asencio, accusato di aver condiviso il video senza permesso. La difesa della donna chiede inoltre una squalifica di 20 mesi e un risarcimento totale di 58mila euro. Asencio non era presente all’incontro consensuale che i suoi tre amici (coinvolti assieme a lui) hanno avuto con le due giovani donne colpite, ma è accusato poiché, presumibilmente, avrebbe ricevuto il video e mostrato, pur essendo a conoscenza del fatto che era stato registrato senza permesso, che era stato richiesto di cancellarlo e che una delle ragazze era minorenne. Il risarcimento è suddiviso in 27mila euro per lesioni (temporanee), 21mila per stress post-trauma e danni psicologici, e 10mila per danni morali. Anche la ragazza maggiorenne del video presenterà una denuncia simile.

Il Real Madrid accolto piuttosto malamente dai tifosi dell’Alaves. Nei pressi dello stadio di casa sono apparsi però dei volantini che potrebbero distrarre i giocatori in maglia bianca. Lo scrive Marca.

I volantini in questione riportano la foto di Raúl Asencio e la frase “Real Madrid, protettore degli aggressori sessuali” e anche “andatevene da qui”. “Il difensore centrale del Madrid resta accusato di pornografia infantile dopo che il tribunale di Las Palmas ha respinto il ricorso presentato dalla difesa del giocatore contro la sentenza del tribunale istruttore n. 3 di San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), che aveva accettato di proseguire le indagini nei suoi confronti per la presunta diffusione di un video sessualmente esplicito di una minore di 16 anni“.