Evviva il Boca e la sua gente, uno squarcio di calcio vero nell’artificiale Mondiale per club (Süddeutsche)

Nel contesto piatto e artificiale del nuovo Mondiale per Club (eufemismi) voluto da Gianni Infantino, una squadra è riuscita, almeno per una sera – e a quanto dice il quotidiano tedesco Süddeutsche – a restituire un volto autentico al calcio: il Boca Juniors. I tifosi argentini hanno trasformato la gara col Benfica (tenutasi all’Hard Rock Stadium di Miami) in un evento quanto meno di buona intensità emotiva. In realtà già da mesi, fa notare il quotidiano, i biglietti per i settori dedicati alla tifoseria argentina erano esauriti.

La partita ha visto il Boca portarsi rapidamente sul 2-0 grazie ai gol di Merentiel (su assist di Lautaro Blanco) e l’italoargentino Battaglia. Ma il Benfica è rientrato in partita prima con un rigore trasformato da Di María (che il quotidiano tedesco definisce dubbio) e poi nel finale con un colpo di testa del capitano Nicolás Otamendi. Il gesto dell’ex difensore del Manchester City, noto tifoso del River, ha scatenato una reazione rabbiosa sia sugli spalti sia tra i giocatori del Boca.

Col Boca Juniors s’è vista un’atmosfera al Mondiale per club (Suddeutsche)

Ne scrive così la Süddeutsche:

“All’improvviso c’era luce. Nonostante tutto questo. Cosa avrebbe detto Maradona, apparendo su qualche bandiera? Forse avrebbe ribaltato Adorno: può esistere il giusto nello sbagliato. Persino il Mondiale per Club di Gianni Infantino può avere l’odore e il sapore del calcio e risuonare di calcio per 90 minuti. Grazie al Boca Juniors. […]

I colori del Boca sono i colori più potenti che il mondo del calcio possa offrire? Chissà. Ciò che è innegabile è che le gole del Boca sono tra le più potenti del pianeta. […] Nel primo tempo, un solo giocatore del Benfica è stato all’altezza delle esigenze mentali della partita: Otamendi. Non era affatto inferiore ai difensori del Boca, e anche lui controllava il gioco secondo un principio insegnato ai vecchi tempi: o passa la palla o passa l’uomo, mai entrambi. Il tutto si è svolto sotto gli occhi attenti del presidente del Boca Juan Román Riquelme, un tempo artista del pallone, e del presidente della Fifa Gianni Infantino che immagina un mondo diverso. Quanto era entusiasta sui social media della passione dei tifosi del Boca! Ma nel mondo analogico, non c’era alcun ringraziamento per aver dato a Infantino e al suo torneo un bocaboca : respirazione bocca a bocca calcistica e culturale.

[…] La Fifa ha perso non solo visivamente, ma anche acusticamente. I tifosi del Boca hanno riempito solo una frazione dello stadio da 65.000 posti, che era tutt’altro che esaurito. Ma hanno cantato talmente a squarciagola che non si riusciva a capire nulla della musica pop annacquata proveniente dall’impianto. «La gente del Boca è fatta così. Bisogna godersela» ha detto l’allenatore Miguel Ángel Russo con un sorriso. […] E questo significa: giocano sempre con dodici giocatori e sono persino in grado di dare un po’ di sollievo dal caldo intenso di questo Mondiale per Club”.