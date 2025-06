Boca Juniors-Benfica, Ander Herrera squalificato per rissa

Il Mirror riporta la notizia della squalifica di ben tre calciatori durante una partita del Mondiale per Club. Il match disputato tra il Boca Juniors e il Benfica ha avuto come conseguenze alcune sanzioni abbastanza pesanti.

Le squalifiche al Mondiale per Club:

Scrive Il Mirror: «L‘ex stella del Manchester United Ander Herrera ha ricevuto una squalifica di quattro partite dopo l’espulsione per rissa con una guardia di sicurezza durante l’esordio del Boca Juniors nel Mondiale per Club contro il Benfica. Il pareggio per 2-2 di lunedì è stato molto teso: tre giocatori sono stati espulsi in totale, con Jorge Figal che si è unito a Herrera nell’essere mandato negli spogliatoi prima del tempo. Mentre Andrea Belotti è stato espulso per il Benfica».

🚨🇪🇸 Ander Herrera hit with a 4-MATCH SUSPENSION after his red card vs. Benfica! 🟥❌ The Boca Juniors midfielder, who was on the bench, reportedly tried to intimidate the referee during a VAR check for a potential Benfica penalty.#AnderHerrera pic.twitter.com/kPffAoxAMy — Football Buffet (@FootballBuffet) June 19, 2025

Il caso di Herrera:

Scrive Oli Gamp sul giornale britannico: «Herrera è stato messo ai ferri corti poco prima dell’intervallo dopo aver tentato di farsi strada per parlare con l’arbitro mentre era nel bel mezzo di una revisione VAR. L’ex internazionale spagnolo è stato trattenuto dagli addetti alla sicurezza. E l’arbitro Cesar Arturo Ramos ha estratto il cartellino rosso dal taschino posteriore. Dopo essere stato informato del comportamento del giocatore. Herrera era già stato sostituito in quel momento dopo essere uscito al 20° minuto a causa di un infortunio».

Il ricorso del Boca Juniors:

Il Mirror riferisce la reazione del Boca Juniors: «Il club argentino ha confermato che Herrera e Figal – che è stato espulso all’88° minuto per un fallo su Florentino Luis – sono stati entrambi squalificati per quattro partite. Mettendo in dubbio la loro presenza nella competizione. Tuttavia, il Boca Juniors ha dichiarato che farà ricorso contro la durata delle sanzioni. E Ole ha riferito che il club si è interrogato sul motivo per cui a Belotti è stata data una sanzione di sole due partite per un piede alto su Ayrton Costa. La squadra sudamericana spera di poter riavere Figal per le fasi a eliminazione diretta. Qualora le raggiungesse, se la sua squalifica verrà ridotta. Allo stato attuale, nessuno dei due giocatori potrà tornare prima delle semifinali».