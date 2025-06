Le Parisien: hanno approfittato dei festeggiamenti per sfogare la loro violenza. Oggi la parata della squadra che ha trionfato in Champions

A Parigi la notte dei casseur, vetrine distrutte e negozi saccheggiati agli Champs-Elysées

Le Parisien descrive la notte dei casseur parigini che hanno approfittato della vittoria del Psg per sfogare la loro violenza e saccheggiare i negozi di lusso agli Champs-Elysées dove oggi pomeriggio sfileranno il bus scoperto con il Psg vincitore della Champions (5-0 sulla maltrattata Inter).

Finestre rotte, negozi saccheggiati, bidoni della spazzatura bruciati, terrazze saccheggiate … Il viale più bello del mondo e i suoi dintorni non sono stati risparmiati dagli interruttori durante la celebrazione del trionfo del Psg.

Il racconto de Le Parisien:

Due auto della polizia arrivano a tutta velocità davanti al negozio di mobili e decorazioni Maisons du Monde in Avenue de Wagram, a Parigi (XVII secolo), a pochi passi dall’Arc de Triomphe. Un giovane, all’interno del negozio saccheggiato durante la notte, fugge a mani vuote alla vista della polizia, corre a tutta velocità ma viene catturato dagli agenti di polizia, arrestato e ammanettato.

All’alba non era ancora tornata la calma a Parigi

Sono le 6.20 di questa domenica mattina e la capitale non ha ancora completamente riacquistato la calma dopo una notte pazza segnata da eccessi dopo la vittoria del Psg in Champions League. La periferia degli Champs-Élysées ne porta le cicatrici. La vetrina della boutique Chanel è in frantumi. “Fortunatamente eravamo due guardie di sicurezza all’interno, altrimenti avrebbero saccheggiato tutto. Abbiamo fatto di tutto per impedirlo, abbiamo chiamato la polizia ma non poteva rimanere fissa davanti al negozio”, respira una guardia di sicurezza che è ancora sul ponte nonostante una notte insonne.

Il negozio di articoli sportivi Foot Locker non è sfuggito al saccheggio. (…) Le terrazze del Café de l’occitanie e della Brioche Dorée sono state saccheggiate. Danni per circa 400mila euro. I frammenti di vetro vengono rimossi, oggi è prevista la parata del Psg.

Sono installati blocchi e barriere anti-intrusione. Tutti gli accessi sono bloccati, vietati sia agli automobilisti che ai pedoni. Il quartiere è delimitato dalle forze dell’ordine che non lasciano entrare nessuno, tranne i residenti e i lavoratori domenicali locali, dietro presentazione di prove.