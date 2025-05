Xabi Alonso ufficializzato dal Real Madrid: “Torna da noi come uno dei migliori allenatori del mondo”

Ora è ufficiale: Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid. Sostituirà Carlo Ancelotti e guiderà la squadra al Mondiale per club.

Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid

Nel comunicato del club si legge:

“Il Real Madrid annuncia che Xabi Alonso sarà l’allenatore del Real Madrid per le prossime tre stagioni, dall’1 giugno 2025 al 30 giugno 2028. Xabi Alonso è una delle più grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale. Ha difeso la nostra maglia in 236 partite ufficiali, tra il 2009 e il 2014. Durante questo periodo ha vinto 6 titoli: la decima Champions a Lisbona, 1 Supercoppa Europea, 1 Campionato, 2 Coppe del Re e 1 Supercoppa spagnola. Xabi Alonso è anche una leggenda della nazionale spagnola, con cui ha vinto 1 Coppa del Mondo (2010) e 2 Coppe Europee (2008 e 2012), in 113 presenze.

Xabi Alonso ha iniziato la sua carriera da allenatore presso l’Academy del Real Madrid durante la stagione 2018-2019, con la quale ha vinto un campionato e un torneo giovanile. Ora torna al Real Madrid come uno dei migliori allenatori del mondo, dopo aver fatto la storia al Bayer Leverkusen, squadra con cui ha vinto il Campionato, la Coppa e la Supercoppa tedesca in tre stagioni. Domani, lunedì 26 maggio, alle 12:30, sarà presentato come nuovo allenatore del Real in un evento che si svolgerà presso il centro sportivo. In precedenza, il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, riceverà Xabi Alonso per la firma sul contratto. Dopo la presentazione, il tecnico prenderà parte a una conferenza stampa”.

«Il Real continuerà ad essere il miglior club del mondo. Il mio vincolo con questa squadra resterà eterno», afferma l’ex Milan molto emozionato. «Domani sarà speciale, è inevitabile. È la mia ultima partita qui e quando finisce un capitolo così importante della carriera è sempre emozionante. Non sono triste, anzi sono molto felice. Ho cercato di fare del mio meglio e andiamo via soddisfatti perché qualcosa abbiamo vinto e questo giorno prima o poi doveva arrivare. Sono grato a questa città, squadra, tifosi e presidente. Ci siamo divertiti molto, con tanto amore e sostegno».