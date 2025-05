Ancelotti saluta il Real: «Un viaggio lungo che sta per finire ma ci siamo divertiti e si è concluso bene»

Carlo Ancelotti ha tenuto quest’oggi l’ultima conferenza stampa con il Real Madrid nella quale ha salutato i blancos dopo i tanti anni e gli svariati trofei conquistati. Adesso per lui si aprono le porte della nazionale del Brasile: sarà commissario tecnico per la prima volta in carriera. A seguire le principali parole da parte del tecnico italiano.

Ancelotti e l’addio al Real Madrid: «Non sono triste, anzi sono molto felice»

«Il Real continuerà ad essere il miglior club del mondo. Il mio vincolo con questa squadra resterà eterno», afferma l’ex Milan molto emozionato. «Domani sarà speciale, è inevitabile. È la mia ultima partita qui e quando finisce un capitolo così importante della carriera è sempre emozionante. Non sono triste, anzi sono molto felice. Ho cercato di fare del mio meglio e andiamo via soddisfatti perché qualcosa abbiamo vinto e questo giorno prima o poi doveva arrivare. Sono grato a questa città, squadra, tifosi e presidente. Ci siamo divertiti molto, con tanto amore e sostegno».

Leggi anche: Il Real Madrid saluta Ancelotti: “Una delle più grandi leggende del nostro club”

«Un viaggio lungo che sta per finire ma ci siamo divertiti ed è stato bello, si è concluso bene. Non ho mai discusso con il presidente e mai lo farò. Brasile? Inizierà una nuova avventura che affronterò con lo stesso entusiasmo con cui ho iniziato qui. Mi piace molto che avrò l’opportunità di andare ad allenare una nazionale e non tradirò il Real con un altro club. Ringrazio tutti, l’atmosfera è bella e sono giorni emozionanti, speciali. Mi emoziono facilmente, se dovessi piangere non ci sarà nessun problema. Condividerò tutto questo con Modric, sarà bello salutare insieme a lui. Un giocatore fantastico, una leggenda. Xabi Alonso? Il futuro allenatore del Real Madrid non ha bisogno di consigli, ognuno ha il suo metodo. Gli auguro tutte le fortune del mondo, ha le qualità per allenare questo club».