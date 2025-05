Tottenham, Postecoglou: «Non sono un pagliaccio e non lo sarò mai»

In conferenza alla vigilia della finale di Europa League: «Mi ha davvero deluso vedere usare una terminologia del genere per descrivere una persona che, per 26 anni, si è fatta strada senza alcun favore da parte di nessuno»

Domani sera, alle ore 21 al San Mamés di Bilbao, andrà in scena la finale tutta inglese di Europa League tra Tottenham e Manchester United. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico degli Spurs Ange Postecoglou si è reso protagonista di una conferenza stampa scoppiettante, in cui non le ha mandate a dire a giornalisti e detrattori.

Le parole di Ange Postecoglou

Come noto, il Tottenham quest’anno ha condotto una Premier League estremamente deludente e al momento – quando manca una sola giornata alla fine del campionato – versa in 17esima posizione. Lo spettro della retrocessione è stato sventato (almeno questo!), ma il futuro di Postecoglou è ancora tutto da definire.

Quando gli è stato chiesto se fosse consapevole di star camminando su “una linea sottile tra infamia e storia”, il 59enne greco ha risposto così: «Dipende dal tuo punto di vista, ma ti dico una cosa: a prescindere da domani, non sono un pagliaccio e non lo sarò mai».

L’ex Ct dell’Australia si è poi rivolto direttamente al giornalista che aveva usato il termine ‘pagliaccio’ in un articolo: «Mi ha davvero deluso vedere usare una terminologia del genere per descrivere una persona che per 26 anni, senza alcun favore da parte di nessuno, si è fatta strada fino a guidare una squadra in una finale europea. Se insinui che in qualche modo il nostro fallimento significhi che sono un pagliaccio, non so come rispondere a questa domanda».

«Io ho lavorato, cercando con tutte le mie forze di portare il club in una posizione in cui possa competere per i trofei e, allo stesso tempo, ringiovanire la squadra e cambiare lo stile di gioco: è stato un incarico con molte sfide lungo il percorso», ha proseguito.

Infine, Postecoglou ha concluso sottolineando: «Con una partita così importante domani, c’è l’opportunità di portare a termine almeno il compito principale che mi è stato assegnato, ovvero portare trofei al club».