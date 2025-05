Maresca: «La vittoria della Conference può essere l’inizio di una nuova era, dobbiamo costruire una mentalità vincente»

Il Chelsea ieri ha vinto 4-1 la finale di Conference League contro il Betis. Per i blues questo successo potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era vincente, come ha specificato anche il tecnico Enzo Maresca.

Maresca ci crede: «Speriamo che la vittoria del Chelsea in Conference sia l’inizio di una nuova era»

Il Telegraph scrive:

Poco dopo aver visto la sua squadra vincere la Conference League, Enzo Maresca ha espresso la sua speranza che il trofeo sia l’inizio di una nuova era di successi per il club. «Speriamo che possa essere un punto di partenza. Per costruire una mentalità vincente bisogna vincere partite e competizioni. Di sicuro questo trofeo ci renderà migliori». Se il Chelsea vuole usare questa vittoria come un trampolino di lancio, deve assolutamente prendere un centravanti. Nicolas Jackson è stato un giocatore importante per il Chelsea, e ha segnato un gol cruciale contro il Betis, ma è chiaro che il club vuole più alternative in attacco. Poi c’è la situazione portieri. Robert Sanchez è stato quasi sempre la prima scelta in Premier League, ma c’è stata una costante attenzione alle sue prestazioni e agli errori. Jorgensen, nel frattempo, ha giocato di più in Conference League; inoltre, i blues hanno già ingaggiato per la prossima stagione Mike Penders, 19enne belga. Ma alcuni tifosi potrebbero obiettare che nessuno di questi portieri sia ad un livello necessario per una squadra che punta in alto.

Uno degli aspetti più importanti del ritorno del Chelsea in Champions League è che segnerà il ritorno delle grandi notti europee a Stamford Bridge. Queste occasioni sono estremamente significative per i tifosi, ed importanti per ricostruire un rapporto solido tra la squadra e i propri sostenitori. Troppo spesso in questa stagione, il Chelsea ha giocato partite di Premier League tra le evidenti preoccupazioni da parte dei propri tifosi, che non erano del tutto convinti dallo stile di gioco di Maresca. Il tecnico dovrà sfruttare l’atmosfera dello stadio il prossimo anno.