Al Chelsea i tifosi fischiano i passaggetti e Maresca si arrabbia perché il portiere rinvia lungo (e prendono gol)

Il 2-2 in casa contro l’Ipswich Town. «Non dobbiamo farci condizionare dai tifosi, dobbiamo credere nelle nostre idee». Era successo anche l’anno scorso

Reduce dal successo in Conference League contro il Legia Varsavia, il Chelsea è tornato a deludere in campo fermandosi sul 2-2 con l’Ipswich Town tra le mura amiche dello “Stamford Bridge”. Per gli uomini di Enzo Maresca si è trattato del secondo pareggio consecutivo in Premier League e, adesso, la corsa ad un piazzamento Champions si fa ancora più complicata.

Schermaglie tra Maresca e i tifosi del Chelsea

Nella Londra sponda Blues, chiaramente, non si respira un’aria idilliaca. Anzi, proprio il pari interno di domenica ha scatenato nell’ambiente un po’ di schermaglie. Ad esempio, Maresca ha ‘incolpato’ i sostenitori del Chelsea di aver influito negativamente sulla squadra, nonché redarguito i suoi ragazzi per non aver rispettato le sue indicazioni. Che cosa è successo? Che il Chelsea è andato sotto in casa contro l’Ipswich Town e i tifosi hanno cominciato a non gradire la solita ragnatela di passaggi orizzontali o all’indietro. A questo punto, il portiere ha deciso di rinviare lungo (un gesto tecnico che per Maresca equivale a Satana) e hanno preso il secondo gol.

Le parole del tecnico in conferenza

«Abbiamo perso un po’ di fiducia dopo aver subito gol, probabilmente a causa dell’ambiente. E questo è il momento in cui bisogna continuare a seguire lo spartito e non cambiare i piani», ha esordito Maresca in conferenza stampa. Il riferimento del tecnico è al brusio dei tifosi nelle fasi appena precedenti al raddoppio degli avversari, arrivato dopo che i suoi calciatori avevano disatteso le sue istruzioni sollecitati proprio dal pubblico.

«Sul secondo gol abbiamo deciso di giocare lungo a causa dell’ambiente, e poi lo abbiamo pagato. Quindi bisogna essere forti, bisogna continuare a fare quello che sappiamo di dover fare. Ho detto molte volte che tirare lungo non significa che si possa ottenere qualcosa di meglio», ha sottolineato Maresca «Ho detto molte volte che siamo più forti con i nostri tifosi. Siamo una squadra migliore e sta a noi decidere la strada».

Lo ricordiamo, anche lo scorso anno Maresca aveva dovuto far fronte alle proteste dei tifosi del Leicester a causa dell’insistito possesso palla (sterile). In quel caso, il 45enne di Pontecagnano aveva riconosciuto ai supporter il diritto di esprimere la loro opinione, stavolta sembra proprio che se la sia legata al dito.

