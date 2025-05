Da Donnarumma a Fabiàn, poi Kvara e persino i tifosi. L’ombra di Napoli non solo nella lotta scudetto ma anche nella finale di Champions

“L’Inter potrebbe vedersi scippare scudetto e Champions dai napoletani”, a Libero sono ossessionati

L’Inter affronterà il 31 maggio il Psg in finale di Champions, dopo due anni dall’ultima sconfitta all’ultima partita (con errore clamoroso di Lukaku all’ultimo minuto) contro il City di Guardiola. Il Psg manca invece all’appuntamento dal 2020, quando fu sconfitta in quel mini-torneo post-Covid di agosto in cui anche il Napoli perse contro il Barcellona. Libero affronta la tematica parlando di come i nerazzurri potrebbero essere sconfitti dai “napoletani” sia in campionato che in Champions: al Psg infatti militano Donnarumma, Fabian e Kvaratskhelia.

L’Inter affronterà la trappola napoletana del Psg (Libero)

Di seguito quanto si legge sul noto quotidiano:

“Nessuna delle due formazioni era data per favorita ai blocchi di partenza, ma Simone Inzaghi e Luis Enrique hanno raggiunto l’ultimo atto con merito, grazie all’identità trasmessa alle rispettive squadre: più difensiva e pronta ad approfittare delle lacune avversarie l’Inter, più offensiva – ma anche fragile tatticamente – il Paris Saint-Germain […]

C’è un aspetto, però, che incuriosisce e potrebbe far venire qualche ansia alla piazza nerazzurra: il legame tra il club parigino e il Napoli, antagonista dell’Inter nella corsa scudetto. Osservando la formazione titolare della squadra di Luis Enrique (tra l’altro spesso accostato al club di Aurelio De Laurentiis in passato), spiccano i nomi degli ex azzurri: Fabian Ruiz, a centrocampo (spagnolo peraltro protagonista del primo dei due gol segnati dal Psg nel ritorno delle semifinali contro l’Arsenal), e Khvicha Kvaratskhelia, in attacco.

In porta, invece, c’è Gianluigi Donnarumma, il quale al Napoli non ha mai giocato, ma è di Castellammare di Stabia, comune della città metropolitana del capoluogo campano. Insomma, l’Inter potrebbe vedersi scippare scudetto e Champions dai napoletani.



E se qualcuno pensasse che il legame tra il Napoli e il Paris Saint-Germain si limiti ai giocatori, si sbaglierebbe di grosso. Tra le due tifoserie, quella napoletana e quella parigina, esiste infatti un sodalizio, un gemellaggio […]”

