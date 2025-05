In dubbio anche Dimarco e Dumfries. Uno tra Barella e Chalanoglu dovrebbe giocare. A Torino partita per rimanere nella corsa scudetto

Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta)

Con quali calciatori l’Inter giocherà a Torino domenica alle 18? È la domanda cui ha provato a rispondere la Gazzetta dello Sport. Da qui alla finale di Champions – il 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Psg – Inzaghi dovrà gestire il recupero degli infortunati e degli acciaccati. Contro il Torino, domenica, oltre a Pavard, non ci saranno: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan. In dubbio anche Dimarco e Dumfries. Uno tra Barella e Chalanoglu dovrebbe giocare.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

E quindi Lautaro e Frattesi, che non fosse stato per l’importanza del match certamente avrebbero dato forfait martedì. L’argentino ora sì che avrà tempo per curare la sua coscia sinistra: niente Torino e un lavoro personalizzato che durerà qualche giorno, non è escluso anche oltre la Lazio. Pure Frattesi dovrebbe andare oltre Torino: lo sforzo dell’altra sera non è stato banale e vanno valutati bene i rischi di un altro impiego a pochi giorni di distanza.

Inter, Inzaghi deve valutare il recupero delle energie psico-fisiche

Da gestire c’è poi la larga sezione che riguarda i giocatori molto affaticati. Il gruppo è guidato da Thuram, Bastoni e Mkhitaryan. L’attaccante non è al top della forma e s’è visto anche martedì, pur dentro una partita in cui comunque è riuscito ad essere decisivo. Ha bisogno di ritrovare lo spunto, in diverse fasi del match è apparso appannato. Bastoni e Micki poi sembrano aver pagato più degli altri lo sforzo col Barcellona e dovrebbero entrambi saltare l’impegno di Torino: oggi si capirà di più, Inzaghi deve valutare bene perché sono pedine fondamentali. Andranno gestite, da qui alla sfida di Como, anche le energie di Dimarco e Dumfries. L’olandese, in maniera particolare, al Montjuic aveva ritrovato una maglia da titolare dopo un mese e mezzo: ora è giusto rallentare. Come pure per Acerbi: probabile vederlo con la Lazio, non con Torino e Como.

A posto E poi c’è chi sta meglio. Chi ha giocato meno, ovvio. Ma anche Barella, nonostante i 120’: Nicolò ha una struttura fuori dal normale. Pure Calhanoglu non è uscito male: uno dei due potrebbe anche vedersi a Torino. Come Carlos Augusto: lui è un titolare aggiunto, ha 42 presenze su 55 gare stagionali. E sarà utile anche a Monaco: Inzaghi questo lo sa bene, qui non c’è da valutare.

ilnapolista © riproduzione riservata