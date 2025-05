La Ligue 1 è stanca del dominio del Psg: proposta una final four per decretare la vittoria del campionato

Per rilanciare il campionato francese (Ligue 1) in cui ormai vince solo il Psg, tranne rarissime eccezioni, potrebbero essere istituiti dei play-off per assegnare il titolo di campione.

In Ligue 1 è stata proposta una final four per decretare la vittoria del campionato

L’Equipe riporta:

Il calcio francese potrebbe sperimentare una rivoluzione nei prossimi mesi se le varie riforme presentate verranno approvate e messe in atto. Tra queste, c’è il miglioramento del prodotto Ligue 1, che vorrebbe rendere più interessante il campionato in gran parte svalutato. Tra queste riflessioni, è stata menzionata l’idea di creare dei play-off. Al termine della stagione regolare che determinerà le qualificazioni per la Champions League, si designerebbe il futuro club campione di Francia dopo un mini-torneo a eliminazione diretta dove le prime quattro potrebbero sfidarsi con semifinali e finale. Questa proposta è stata accolta con favore da diversi giocatori; non è certo, invece, che sarà vista di buon occhio dal Psg. E ci si interroga anche per il calendario, che è già abbastanza ricco di match.

L’Equipe rende noto che Dazn dalla prossima stagione non sarà più l’emittente tv del calcio francese. La nota piattaforma e la lega hanno trovato un accordo per cui dietro un risarcimento di 100 milioni di euro, Dazn dalla prossima stagione non trasmetterà più le partite di Ligue 1.

“Dopo essersi distanziato per la prima volta nella sua storia dalla Ligue 1 in questa stagione, Canal+, l’emittente storica del campionato francese, sembra pronta a tornare in gioco in un modo o nell’altro. A tal fine, il canale criptato seguirà con attenzione le dichiarazioni del consiglio di amministrazione della Professional Football League (LFP), che si riunirà questo venerdì per discutere del futuro della trasmissione della Ligue 1. Oltre alla rescissione del contratto con la sua emittente principale Dazn alla fine di questa stagione, in cambio di un risarcimento di 100 milioni di euro da parte della piattaforma, è soprattutto il futuro e il progetto di un canale 100% Ligue1 a interessare Canal+“.