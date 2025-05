Dazn ottiene la rescissione del contratto con la Ligue 1 in cambio di un risarcimento di 100 milioni (L’Equipe)

Il flop di Dazn in Francia è netto. Negli ultimi otto mesi registrate perdite tra i 200 e i 250 milioni con solo 500mila abbonati. La Ligue 1 studia il canale di lega

L’Equipe rende noto che Dazn dalla prossima stagione non sarà più l’emittente tv del calcio francese. La nota piattaforma e la lega hanno trovato un accordo per cui dietro un risarcimento di 100 milioni di euro, Dazn dalla prossima stagione non trasmetterà più le partite di Ligue 1.

“Dopo essersi distanziato per la prima volta nella sua storia dalla Ligue 1 in questa stagione, Canal+, l’emittente storica del campionato francese, sembra pronta a tornare in gioco in un modo o nell’altro. A tal fine, il canale criptato seguirà con attenzione le dichiarazioni del consiglio di amministrazione della Professional Football League (LFP), che si riunirà questo venerdì per discutere del futuro della trasmissione della Ligue 1. Oltre alla rescissione del contratto con la sua emittente principale Dazn alla fine di questa stagione, in cambio di un risarcimento di 100 milioni di euro da parte della piattaforma, è soprattutto il futuro e il progetto di un canale 100% Ligue1 a interessare Canal+“.

L’Equipe spiega anche che “il motivo per cui la piattaforma di streaming ha deciso di rescindere il contratto per la trasmissione di otto partite della Ligue 1 a giornata è dovuto alle perdite stimate tra i 200 e i 250 milioni di euro accumulate negli ultimi otto mesi. Ecco perché Dazn sta utilizzando la clausola di uscita che gli avrebbe consentito di recedere dall’accordo se non avesse raggiunto 1,5 milioni di abbonati in Francia entro la fine della prima stagione, mentre attualmente ne conta circa 500.000“.

Il fallimento di Dazn apre nuove prospettive per la Ligue 1

L’altra notizia è proprio la creazione di un canale di lega da parte di Lfp, la lega del calcio francese che organizza Ligue1 e Ligue2. A questa novità è fortemente interessata Canal+.

“Maxime Saada, presidente dell’emittente criptata, ha parlato giovedì con alcuni presidenti di Ligue1. La storica emittente ritiene di poter contare sul miglior know-how in termini di produzione, potere di marketing, vendite, trattative con i distributori e distribuzione stessa con i suoi oltre 5 milioni di abbonati, con l’obiettivo di riportare progressivamente il campionato francese in primo piano. Un abbonamento a 15 euro al mese, il prezzo giusto per Canal+“.

Secondo le proiezioni, l’emittente francese “ritiene di poter aumentare rapidamente il numero di abbonati a questo canale 100% Ligue 1, portandolo tra 1,5 e 2 milioni“.

