La Juve non ha intenzione di forzare la mano a Conte, né tantomeno di fare uno “sgarbo” al Napoli

In questi giorni si è scritto, e lo abbiamo fatto a anche noi, che Conte è la prima scelta per la panchina della Juventus. Ma ci sono delle variabili imprescindibili perché ciò avvenga. Sia dalla parte dell’allenatore che pretende della garanzie, come l’addio di Giuntoli, sia da quella della Juve che non ha intenzione di forzare l amano, come scrive oggi Tuttosport

“Dalle parti della Continassa non c’è l’intenzione di forzare la mano né tantomeno l’idea di fare uno “sgarbo” al Napoli: si resta in attesa delle mosse di Conte e solo se l’allenatore dovesse liberarsi, allora la Juventus andrebbe ad accelerare per il ritorno del tecnico campione d’Italia a Torino, città che negli anni è diventata una seconda casa per l’allenatore leccese. Conte, in ogni caso, non vorrebbe separarsi male dal Napoli e dalla città di Napoli, anche perché la famiglia si è trovata molto bene (e anche in questi giorni sta spingendo per provare a convincerlo a restare dopo la clamorosa impresa da scudetto)”.

Leggi anche: Conte a De Laurentiis ha smentito di avere un accordo con la Juventus