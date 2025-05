Il Real Madrid saluta Ancelotti: “Una delle più grandi leggende del nostro club”

Tramite un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha salutato Carlo Ancelotti (che diventerà il prossimo allenatore del Brasile).

Il saluto del Real al tecnico italiano

Di seguito la nota rilasciata dal club spagnolo:

“Il Real Madrid e Carlo Ancelotti hanno raggiunto un accordo per porre fine al suo mandato come allenatore del Real Madrid. Il nostro club desidera esprimere gratitudine e affetto a una delle più grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale. Carlo Ancelotti ha guidato la nostra squadra attraverso uno dei periodi di maggior successo nei nostri 123 anni di storia ed è diventato l’allenatore con più titoli nella nostra storia: 3 Coppe dei Campioni, 3 Coppe del Mondo per Club, 3 Supercoppe europee, 2 titoli della Liga, 2 titoli di Copa del Rey e 2 Supercoppe di Spagna. In totale 15 titoli nelle sei stagioni in cui ha militato nel nostro club”.

Le parole di Florentino Perez

Contestualmente, il presidente del Real, Florentino Perez, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Carlo Ancelotti è ormai parte integrante della grande famiglia del Real Madrid. Siamo orgogliosi di aver avuto un allenatore che ci ha aiutato a raggiungere così tanti successi e che ha anche rappresentato in modo esemplare i valori del nostro club».

In questo passaggio di stato – dal Real Madrid alla panchina del Brasile – Carlo Ancelotti resta come sospeso all’apice del calcio mondiale. I pezzi su di lui ovviamente si sprecano. Il New York Times (Athletic) tenta con un’analisi laterale. “Storicamente – scrive – Ancelotti è una delle persone più interessanti nel suo campo, non per quello che è, ma per quello che non è”.

Ovvero? “A differenza di molti suoi colleghi, non ha creato un movimento. Non c’è una scuola di Ancelotti né un’ondata di discepoli alle sue spalle. Non è stato il padre fondatore del tiki-taka né l’architetto del Calcio Totale. Non si è fatto definire dal gegenpressing e non ha perfezionato il parcheggio dell’autobus come ha fatto José Mourinho”.

“Anche i migliori allenatori possono sembrare tormentati dalla ricerca della purezza o dell’eccellenza stilistica. È per questo che vedi Pep Guardiola con i graffi autoinflitti sul viso. È per questo che Jürgen Klopp si è piegato alla stanchezza e ha lasciato il Liverpool l’anno scorso. Noterai i segni di uno stress costante che trasuda da Marcelo Bielsa . Parte della filosofia di Ancelotti, o almeno così sembra, è quella di adottare un approccio filosofico al suo lavoro, evitando di addentrarsi troppo nel mondo psicologico”.

Ridurre Ancelotti a dati è deplorevole perché depotenzia il suo stile

“Ecco la contro-argomentazione: Ancelotti, da allenatore, ha vinto 30 trofei (a dire il vero, meno di Guardiola, che si avvicina ai 40). Ha conquistato il titolo in tutti e cinque i maggiori campionati europei – Premier League, Liga spagnola, Serie A italiana, Bundesliga tedesca e Ligue 1 francese – e, sommati ai suoi cinque successi in Champions League, questo rappresenta il totale. Nessuno, tranne lui, ci è riuscito. È anche lui il solo ad avere quei cinque titoli europei, che vanno dal 2003 (non parliamone più) al 2024. Questa è la coda dell’era analogica, che arriva fino all’attuale apice dell’era digitale. Se il calcio pensava che Ancelotti sarebbe diventato un giorno obsoleto, si sbagliava di grosso.

“Oggettivamente, il suo curriculum è un elenco di grandi squadre e grandi budget. Avrebbe dovuto brillare con questi club, ma la fiducia nei suoi modi e nella sua professionalità spiega perché gli è stato affidato il compito di guidarli. Una conclusione che si può trarre dalla sua resistenza al vertice è che i calciatori riescono a entrare in sintonia con Ancelotti. Era vero all’inizio degli anni 2000, ed è ancora vero 20 anni dopo. Per mantenere la rotta ci vuole un tocco umano”.

“Esiste quindi un modo per capire dove si colloca Ancelotti nel pantheon? Ridurre l’italiano a dati è deplorevole perché priva lo stile di un uomo che posa con i sigari alle parate dei trofei e soffia distrattamente sulle tazze di caffè a bordo campo mentre i gol fioccano per la squadra che allena. Probabilmente preferirebbe non essere dipinto dai numeri. La carriera di Ancelotti non è stata quella di un allenatore in cerca di conferme. Non è un taciturno, e sopravvivere per quattro anni di fila nel suo secondo periodo al Bernabéu non è possibile senza una dentatura o una laurea in diplomazia, ma non è nel suo stile comportarsi da ribelle o scaricare le colpe, né deve essere il beniamino dello sport”.

“Anche se il calcio può lasciare stanchi, malconci e vuoti anche i migliori allenatori, Ancelotti ha l’aria di uno che si è ripromesso di godersela finché la musica non si ferma. Avrà dei rimpianti, su questo non c’è dubbio. Ma a differenza di alcuni suoi contemporanei, non siamo sicuri che lo terranno sveglio la notte”.