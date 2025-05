Giulini (presidente Cagliari) è interista, è stato nel cda Inter e almeno fino al 2024 piccolo azionista Inter

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è interista. Così scrive anche Repubblica:

“Giulini è interista, l’ha più volte ribadito, indicando in Samuel il suo personalissimo eroe. Dunque: il presidente Giulini sarebbe (molto) felice di silenziare l’entusiasmo di Napoli, per poi (da tifoso) gioire dello scudetto dell’Inter. Riuscirà il nostro eroe a stimolare l’orgoglio di una squadra già salva?”

Dell’interismo di Giulini oggi scrive anche Tuttosport, :

“il presidente Tommaso Giulini ha un passato legato all’Inter di Massimo Moratti. Nel 1995 infatti la sua famiglia viene coinvolta nella gestione dell’Inter, possedendo fi no al 12% delle azioni e lui stesso, dal 2005 al 2013, ha fatto parte del consiglio di amministrazione”.

Nel 2024 nelle lista dei piccoli azionisti dell’Inter è emerso anche il nome di Giulini.

CalcioeFinanza scrisse:

Nella lista compare anche Tommaso Giulini, attuale patron del Cagliari che dal 2005 al 2013 è stato nel Cda dell’Inter, arrivando in passato a possedere fino all’11% delle quote tramite la holding di famiglia, mentre oggi ha 5.070 (pari allo 0,000034% dell’azionariato del club nerazzurro). Secondo le Noif (Norme organizzate interne federali) della Figc, «non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado».

Lo stesso Giulini, però, a Radio Serie A a novembre, ha dichiarato:

“A fine anni Sessanta mio padre, che con Angelo Moratti si dice avesse condiviso l’esperienza bellica nella Savoia Cavalleria, apriva insieme ad altri industriali un’era fondamentale per la Sardegna. A metà anni Novanta, nel 1995, Massimo Moratti acquistava l’Inter e per noi, che avevamo sempre tenuto un profilo basso, la novità era la visibilità fornita dall’essere dentro un Consiglio di Amministrazione di una Società di Serie A, che si sciolse nel 2014 con la cessione dei nerazzurri a Erick Thohir. Fu in quel periodo che l’avvocato Mariano Delogu, nostro legale storico in Sardegna, iniziò a prospettarmi la possibilità che vendessero il Cagliari. Con grande esperienza mi introdusse nella trattativa e da lì tutto partì. Non mi sono mai sentito o confrontato più di tanto con Massimo Moratti, mi ha sempre infastidito l’accostamento fatto dai media sul mio presunto coinvolgimento nell’Inter in questi anni, e devo dire che Massimo con grande delicatezza ha sempre capito queste dinamiche e non mi ha mai chiamato”.