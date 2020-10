Giulini: «Se il Napoli avesse fatto pressioni sull’Asl sarebbe disgustoso»

A Tuttosport: «Il nostro non può diventare un campionato a comando a seconda della regione e delle Asl competenti. Playoff? Sono contrario. Le regole vanno fatte prima, non si possono modificare durante».

Su Tuttosport un’intervista al presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Tra i tanti temi, affronta anche quello del caso Juventus-Napoli.

« Mi auguro veramente che non ci siano state pressioni nei confronti della Asl , visto che qualcuno lo ha ipotizzato. Il nostro non può diventare un campionato a comando a seconda della regione e delle Asl competenti. Occorrono senso di responsabilità e unità. Dobbiamo capire che siamo tutti sulla stessa barca. E aiutare il sistema a uscire da questa congiuntura. Mi auguro che tutto ciò che è successo non sia stato fatto a comando, sennò sarebbe disgustoso . Ecco la parola che vi autorizzo a usare».

Sui playoff:

«Sono contrario, le regole vanno fatte prima, non si possono modificare durante. Bisogna cercare di finire il campionato. Playoff? Bene, ma se ne parla prima dell’inizio del campionato. Gravina ne vuole parlare per la stagione 2021-22? Benissimo, sediamoci intorno a un tavolo. Ma non in questa stagione, se no rischi di truccare tutta la competitività del campionato stesso».