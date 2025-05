De Bruyne, contratto biennale col Napoli a 5,5 milioni netti più opzione per il terzo anno (Gazzetta)

Kevin De Bruyne è di fatto un calciatore del Napoli. È questione di ore più che di giorni, scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano.

Scrive la Gazzetta:

Il 6 giugno, c’è Macedonia del Nord-Belgio; il 9, c’è Belgio-Galles: si potrebbe fare subito dopo, ad esempio, ma De Bruyne va di fretta, avrebbe voglia di sottoporsi alle visite mediche già ad inizio settimana, e forse si può oppure no, però è un particolare irrilevante. Lo sono pure, perché nel calcio moderno una stella di quello spessore ha legami contrattuali da tempo, i diritti di immagine, sui quali ci sarà da confrontarsi, senza rischi, né pericoli. Il resto, è stato stabilito da un bel po’, con una serie di blitz di Manna che tiene i contatti quotidianamente e che non l’ha potuto negare neanche in tv, nella notte tra giovedì e venerdì, su esortazione di De Laurentiis a sbilanciarsi: «Siamo vicinissimi». Contratto biennale con opzione per il terzo anno a favore del Napoli: in sostanza cinque milioni e mezzo di euro di ingaggio per le prime due stagioni; cinque per la terza; con un bonus alla firma, come consuetudine per chi arriva a parametro zero. Al Manchester City indossava la numero 17 (quella storica di Hamsik): chi lo dirà ad Olivera?

Conto alla rovescia per De Bruyne al Napoli: visite mediche il 2 giugno (Sportmediaset)

Si avvicina sempre di più il possibile approdo di Kevin De Bruyne al Napoli. Ieri ne ha parlato apertamente il presidente Aurelio De Laurentiis durante le celebrazioni per lo scudetto del Napoli. Oggi arrivano maggiori dettagli, forniti da Sportmediaset. Il belga, infatti, potrebbe firmare col suo nuovo club nei prossimi giorni, i legali sono attesi in città. E lunedì 2 giugno sono già pronte le visite mediche.

A seguire un estratto di quanto si legge da Sportmediaset.