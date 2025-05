De Bruyne, i legali stanno arrivando a Napoli: entro 48 ore può arrivare la firma (Moretto)

Sempre più vicino l'approdo del centrocampista belga in Italia, che arriverebbe a parametro zero dal City.

Kevin De Bruyne è a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Napoli. Arriva a parametro zero dal Manchester City.

I legali di De Bruyne stanno arrivando a Napoli

L’esperto di mercato Matteo Moretto scrive su X:

Kevin De Bruyne verso il Napoli. I legali del calciatore belga sono in arrivo a Napoli per definire la trattativa da un punto di vista burocratico. Le parti si aspettano di concludere l’affare e arrivare alle firme entro le prossime 48 ore.

Scrive Repubblica:

Siamo sempre nell’ambito dei fuoriclasse al tramonto, ci mancherebbe, ma era dai tempi di Cristiano Ronaldo che la serie A non includeva un giocatore di così alto livello, di tale popolarità, di tanto elevata e cristallina qualità.

È cotto, KDB? È bollito? È consunto, a 34 anni da compiere il mese prossimo? Ancora no, benché nelle ultime due stagioni i problemi ai bicipiti lo abbiano fatto dannare: dopo l’ultimo infortunio è però rientrato con una certa spigliattezza e la seconda parte della stagione con il City è stata buona e lui è sembrato fresco, di gambe e pure di testa. Se non è mai stato il numero uno assoluto è perché non spicca clamorosamente in un fondamentale che lo contraddistingua: il suo bagaglio tecnico è piuttosto una somma di eccellenze, sa fare tutto benissimo, con un piede o con l’altro e in ogni zona del campo. È stato mediano, regista, mezzala, esterno, trequartista, ala, rifinitore, fantasista e persino centravanti.