Vaciago: è pieno di allenatori bravi, anche bravissimi, ma nessuno come lui è in grado di prendere una squadra allo sbando e vincere al primo colpo

Conte ha tanti difetti ma chi si è fidato dei suoi pregi non si è mai pentito (Tuttosport)

Su Tuttosport il direttore Guido Vaciago scrive un articolo realistico e a nostro avviso particolarmente azzeccato su Antonio Conte. Nessuno come lui è in grado arrivare in squadre disastrate e di portarle alla vittoria già al primo anno.

Scrive Tuttosport:

Se volete trovargli dei difetti non fate neanche troppa fatica, perché Antonio Conte ne ha. Ma se volete trovare uno come lui, uno in

grado di compiere le imprese in cui riesce lui, allora sì che diventa diffi cile, forse impossibile, perché Conte è unico al mondo. Ha preso la Juventus deragliata nel post Calciopoli, senz’anima e senza gioco, l’ha rimessa in piedi e ha vinto lo scudetto al primo colpo (conquistandone poi altri due).

Vaciago ricorda poi le altre imprese di Conte: Chelsea, Inter, ora Napoli. E prosegue:

Conte è unico nella sua efficacia nel rigenerare lo spirito di squadra, nel dare consapevolezza al gruppo, nel valorizzare ogni grammo di talento presente nella rosa (e a volte di moltiplicare quei grammi con le sue idee e il suo impatto psicologico). Conte fa risorgere le squadre, moltiplicandone le forze e la sicurezza. Ce ne sono pochi come lui, perché è pieno di allenatori bravi, ce n’è un gruppetto di molti bravi e una manciata di eccellenti, ma nessuno, neanche nell’ultimo gruppo, è in grado di prendere una squadra allo sbando e vincere al primo colpo. Questo tipo di impresa, oggi, riesce solo a Conte.

La forza di Conte è una didattica micidiale grazie alla quale inculca le sue idee in tempi molto brevi, una capacità psicologica superiore con cui entra nelle teste dei suoi giocatori comprendendone gli umori e pompandone la fiducia, un’abilità machiavellica nella gestione dell’ambiente con sfoghi, silenzi, uscite apparentemente spericolate ma sempre calcolate al millimetro. Sì, poi ha anche dei difetti, non c’è dubbio, ma chi si è fi dato dei suoi pregi, finora, non si è mai pentito.