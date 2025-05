Bellingham salta il Mondiale per club, dovrà operarsi alla spalla lussata nel 2023 (Athletic)

Il Real Madrid inizia a perdere pezzi in vista del Mondiale per club. Jude Bellingham dovrà essere operato per un problema alla spalla che lo perseguita da diversi mesi; serviranno circa 12 settimane (3 mesi) per tornare in campo.

Bellingham salta il Mondiale per club, dovrà operarsi alla spalla

Come riportato da The Athletic:

Dovrebbe perdere anche le prime partite della stagione 2025-26 di Liga. Si è lussato la spalla sinistra contro il Rayo Vallecano a novembre 2023; da allora, ha spesso indossato delle protezioni per continuare a giocare. Il calciatore aveva chiesto di operarsi, ma le numerose partite non gli hanno fornito la possibilità di sottoporsi ad un intervento chirurgico immediato. Non è chiaro se il centrocampista soffrisse già di problemi alla spalla prima della lussazione, ma fonti dello staff del Real hanno rivelato che nel 2023 erano a conoscenza di questi problemi durante il suo periodo a Dortmund.

«La pressione per me non è un problema. A Madrid ci sono grandi aspettative, come con la nazionale, e pensavo di aver contribuito in diverse occasioni. Ma sembrava che tutto fosse contro di me. Sono stato criticato per non aver parlato con i media e per non essermi mostrato alle conferenze stampa… Ero con la mia famiglia durante il torneo, anche con i miei nonni. Non è giusto, e questo ha oltrepassato il limite del rispetto. Ecco perché preferisco tenerlo per me. La famiglia viene prima. Mia madre non voleva lasciare casa durante l’estate. Forse sarebbe stato meglio comunicarlo, ma ho deciso di non dirlo».