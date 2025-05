Barcellona, la rete annullata a Fermin provoca scalpore: dalla sala Var si sente «La mano è alta, grazie al cielo»

Inoltre, l’arbitro non ha assegnato un rigore ai blaugrana per il tocco di braccio di Tchouameni, giustificando che Courtois era sulla traiettoria del tiro di Ferran.

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid di ieri è terminato 4-3 per i blaugrana. Ma non sono mancate le polemiche arbitrali, specialmente per due episodi. Uno di questi ha riguardato la rete annullata a Fermin Lopez nell’ultimo minuto di gara; il calciatore spagnolo aveva stoppato il pallone con la mano prima di smarcarsi e tirare in porta. Tuttavia, a fare scalpore è stato un audio proveniente dalla sala Var.

Rivelati gli audio Var di due episodi controversi in Barcellona-Real Madrid

Marca spiega:

L’arbitro Martínez Munuera, responsabile Var, era incaricato di avvertire Hernández Hernández di annullare il gol del Barça. Dopo qualche ora la Federcalcio spagnola ha reso pubblica la conversazione, come suo solito. In essa, si sente una voce ignota che dice «grazie al cielo» dopo aver visto il tocco di mano di Fermin. Munuera dice all’arbitro: «Ascoltami Alex, abbiamo appena visto un tocco di mano, ok? Vieni a rivederlo, per favore». E la voce sconosciuta aggiunge: «La mano è alta, grazie al cielo».

L’arbitro chiede poi di rivedere le immagini da diverse angolature e decide di annullare il gol.

Relevo si concentra su un altro episodio controverso della gara, ovvero un rigore negato al Barcellona nel secondo tempo quando Tchouameni ha toccato il pallone con un braccio dopo un tiro di Ferran Torres:

L’altra grande controversia è stata la mano di Tchouameni che ha intercettato un tiro, forse involontariamente. L’arbitro spiega nell’audio: «Per me, c’è Courtois dietro. E il braccio è basso, quindi secondo me non è rigore». Il fatto che il portiere sia ben posizionato, in nessun caso esonera Tchouameni dal subire un rigore. Se il tocco del giocatore con la mano fosse involontario quando la palla sta per entrare in porta, è probabile che sarebbe stato dato un rigore. Tuttavia, non sembrava che questa azione potesse seguire queste linee guida.

