Sette punti di vantaggio a tre giornate dalla fine. È finita 4-3, col Real che era andato avanti 2-0. È il quarto Clasìco stagionale vinto su quattro

Il Barcellona vince la Liga a modo suo: 4-3 al Real Madrid con gol bellissimi e senza la difesa

Sette punti di vantaggio a tre giornate dal termine. Il Barcellona ha vinto la Liga. L’ha vinta superando 4-3 il Real Madrid nello scontro diretto che avrebbe potuto riaprire il campionato e invece ha di fatto consegnato il titolo ai catalani.

Il Barcellona sa vincere solo in un modo. Dopo soli 18 minuti era sotto di due gol (Mbappé-Mbappé) nel Clasìco contro il Real Madrid e si ritrovava Ancelotti a -1 in classifica. A fine primo tempo il tabellone segnava 3-2. Prima Yamal, poi Raphinha e tantissimi errori da parte del Madrid in fase di possesso nella propria trequarti. In generale è stata una partita bellissima (ma senza difese, come contro l’Inter) il che ci fa pensare che questa sia la cifra di questa squadra. Qualità impazzante e anche un po’ di follie difensive. Va detto che Yamal è una gioia per gli occhi, considerando che deve ancora compiere 18 anni. E che Raphinha sembra baciato dal dio del calcio. Manca un rigore per un mani clamoroso di Tchouameni verso la fine della gara, come un giallo per una clamorosa simulazione di Mbappé (che poi ha segnato il terzo gol nella ripresa) a inizio secondo tempo. È il quarto Clasìco stagionale vinto su quattro

Barcellona e Real Madrid non sanno far altro che offrire spettacolo ai paganti

Marca commenta così – con rassegnazione – il risultato finale:

“Il Barcellona finisce per aggiudicarsi tutti e tre i punti in un Clásico folle e manicomiale. In appena mezz’ora è riuscito a ribaltare uno svantaggio di 0-2. La partita era in parità sul 4-2, ma il Madrid è riuscito a rimontare, portandosi sul 4-3 e avendo tre nitide occasioni per pareggiare. Ci furono polemiche, gol annullati nei minuti finali in entrambe le aree e uno spettacolo brutale. Tutto ciò lascia il Barcellona con un vantaggio di sette punti sul Real Madrid, con nove punti ancora da conquistare. La Lega sembra blaugrana”.

Il Mundo Deportivo commenta invece così:

“Il Barcellona è ora avanti di sette punti dopo aver vinto una partita decisiva. Il Madrid è andato in vantaggio per 0-2, il Barcellona è riuscito a rimontare e nel secondo tempo ma le Merengues hanno nuovamente ridotto lo svantaggio. I catalani non hanno vinto senza polemiche, poiché Hernández non ha “favorito” il Barça nelle giocate dubbie o chiare, dato che non ha fischiato un rigore netto per la mano di Tchouaméni”.

Il gol di Yamal in particolare è stato di levatura pregevole. Tiro di sinistro a giro di prima intenzione e 2-2. Quello ha dato il là al Barcellona per riprendersi la partita. Di nuovo in rimonta come contro l’Inter. Non ha avuto abbastanza forza il Real Madrid che ora ha perso la Liga (è a -7 a 3 partite dalla fine) ed esce con le ossa rotte in una delle ultime gare di Ancelotti.

ilnapolista © riproduzione riservata