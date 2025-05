A Liverpool la parata scudetto stava finendo in strage: auto pirata sui tifosi, oltre 40 feriti (Athletic)

Ieri non c’è stata solo la parata per lo scudetto a Napoli; anche a Liverpool la squadra ha festeggiato con i tifosi e il bus scoperto la vittoria della Premier League. Ma nella città inglese è andata decisamente peggio.

I festeggiamenti della Premier a Liverpool: un’auto travolge i tifosi

The Athletic racconta quanto accaduto:

Due persone sono state ferite gravemente dopo che un’auto ha travolto i pedoni alla parata della vittoria della Premier League. Ventisette persone sono state portate in ospedale dopo l’incidente e altre venti sono state curate dal pronto soccorso lì presente per ferite lievi. Uno di quelli che hanno subito gravi lesioni è un bambino, con altri quattro bambini tra i feriti. La polizia del Merseyside dice che un uomo britannico bianco di 53 anni della zona di Liverpool è stato arrestato dopo l’incidente su Water Street, vicino al municipio della città. Le indagini stanno stabilendo le circostanze che hanno portato alla collisione. L’assistente capo della polizia del Merseyside Jenny Sims ha dichiarato in una conferenza stampa che la collisione è stata trattata come incidente isolato. La polizia non stava cercando nessun altro in relazione all’incidente, e non si tratta di terrorismo.

Ma cos’è successo esattamente? La parata della vittoria del Liverpool doveva iniziare alle 14:30 e durare quattro ore, con due bus scoperti in un percorso di 15 km. Erano previste centinaia di migliaia di persone. La polizia ha ricevuto delle segnalazioni poco dopo le 18:00 di un’auto che si stava scontrando con un certo numero di persone. Le riprese video mostrano l’auto, circondata da una grande folla, muoversi lentamente prima di accelerare e far cadere più pedoni a terra.

Il Liverpool ha stilato in seguito un comunicato ufficiale:

Siamo in contatto diretto con la polizia del Merseyside per quanto riguarda l’incidente su Water Street che è accaduto verso la fine della parata. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono verso coloro che sono stati colpiti da questo grave incidente. Continueremo a offrire il nostro pieno sostegno ai servizi di emergenza e alle autorità locali che si occupano del caso.