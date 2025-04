Serie A, le quattro partite rinviate per la morte di Papa Francesco saranno recuperate mercoledì

L’annuncio è arrivato tramite in canali ufficiali della Lega Serie A

Tramite i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha annunciato quando verranno recuperate le quattro partite del campionato italiano rinviate oggi per la morte di Papa Francesco.

Serie A, la nota della Lega sulle partite da recuperare

Il recupero delle partite in questione avverrà mercoledì 23 aprile. Tutte le gare cominceranno alle ore 18:30. Di seguito la nota della Lega:

“Facendo seguito ai rinvii delle gare della 33ª giornata del Campionato Serie A Enilive di cui al CU n. 210 pubblicato in data odierna, di seguito il programma dei recuperi delle gare interessate

Cagliari-Fiorentina Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

Genoa – Lazio Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

Parma – Juventus Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

Torino – Udinese Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30″.

Inzaghi ripete a tutti: “La stagione non è finita”. Vuole convincere sé stesso o i giocatori? (Il Guardian)

Il Guardian, con Nicky Bandini, fa il tradizionale punto sulla Serie A e scrive della prospettiva spareggio. Comincia con la sconfitta dell’Inter a Bologna terra calcisticamente maledetta per i nerazzurri.

Bandini comincia raccontando la performance televisiva di Inzaghi dopo la sconfitta:

“La stagione non finisce qui”, ha ripetuto Simone Inzaghi ovunque: a Sky Sport, a Dazn, a chiunque voglia ascoltare. Una verità innegabile, visto che ci sono ancora cinque partite, ma più lo ripeteva più iniziavi a chiederti chi stava cercando di convincere. Se stesso? I suoi giocatori? Beppe Bergomi tornato in studio? Perché dovrebbe essere turbato da questa idea? La sua squadra era ancora in cima alla classifica.

Il Guardian ricorda che quest’anno il regolamento è cambiato e che in caso di arrivo a pari punti ci sarebbe lo spareggio. Da giocare in casa della squadra con la migliore differenza reti, cioè l’Inter. Spareggio che se finisse in parità dopo 90 minuti, sarebbe deciso ai rigori.

Il Guardian ricorda che in Serie A c’è stato un solo precedente:

Curiosamente, l’Inter è stata coinvolta nell’unico precedente, nel 1964. Persero 2-0 contro il Bologna.

Prosegue:

I fantasmi di quella sconfitta li hanno perseguitati questo fine settimana allo Stadio Renato Dall’Ara? O semplicemente l’Inter non ha funzionato?

Il Guardian sottolinea che gli interisti sembravano stanchi. Fisiologicamente stanchi. Come ha riconosciuto lo stesso Barella.

L’Inter è apparsa molto al di sotto della sua prestazione ottimale standard. Sembravano stanchi.

Il Guardian scrive che il gol è stato festeggiato anche a Napoli.

Sono stati giorni di tensione per il Napoli (…) le dichiarazioni di Antonio Conte hanno suggerito che il manager è già arrivato nella sua nota zona di insoddisfazione.

Riporta le sue parole. E poi aggiunge:

Tutto ciò che era prima che l’Inter perdesse, rimettendo le speranze di vittoria del Napoli nelle proprie mani. Sulla carta, il Napoli ha il calendario più semplice.

La preoccupazione maggiore per la squadra di Inzaghi è che la stanchezza possa essere fatale.

