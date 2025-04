I funerali del Papa potrebbero bloccare la Serie A. A rischio Roma-Inter (Sportmediaset)

Si svolgeranno tra il 25 e il 27 aprile e per la squadra di Inzaghi, in piena lotta scudetto con il Napoli, il rinvio rappresenterebbe un grande problema, perché il calendario è davvero intasato.

Non solo le partite del lunedì di Pasquetta, la morte di Papa Francesco potrebbe fermare ancora la Serie A. A riportarlo Spormediaset che scrive che anche le gare in programma sabato 26 aprile potrebbero essere annullate, qualora ci fossero i funerali di Papa Francesco:

“La dolorosa scomparsa di Papa Francesco, per la quale sono già state rinviate le quattro gare di Serie A i programma a Pasquetta, rischia di avere ripercussioni anche sulla 34a giornata. Non è ancora stato deciso la data del funerale di Bergoglio, che presumibilmente si terrà tra venerdì 25 aprile (in programma Atalanta-Lecce) e domenica 27 aprile. Sui social molti tifosi si interrogano se sia giusto giocare e nel caso di ultimo saluto nella giornata di sabato 26 ci sarebbero non pochi problemi. Oltre a Como-Genoa, in quella data sono previsti Inter-Roma e Lazio-Parma. Se, invece, dovessero celebrarsi domenica destino incerto per Venezia-Milan, Fiorentina-Empoli, Juve-Monza e Napoli-Torino. Salve Udinese-Bologna e Verona-Cagliari in programma lunedì 28.

Per la squadra di Inzaghi, in piena lotta scudetto con il Napoli, il rinvio della gara contro i giallorossi rappresenterebbe un grande problema, perché il calendario è davvero intasato. Il 30 aprile e il 6 maggio sono in programma le semifinali di Champions League contro il Barcellona, mentre l’eventuale finale di Coppa Italia (in caso di vittoria mercoledì sera contro il Milan) prevista per il 14 maggio. Rimarrebbe così solo uno slot possibile, il 21 maggio, prima della fine del campionato (25 maggio). Senza considerare il rischio di spareggio-scudetto con il Napoli.

Ancora più intrigata la questione della Lazio, che mercoledì recupererà il match contro il Cagliari, a cui la decisione della Lega Serie A non è andata giù. Il presidente Lotito ha già fatto sapere che la squadra ha intenzione di partecipare ai funerali e a questo si aggiunge anche il problema dell’ordine pubblico, visto che in serata c’è la sfida con il Parma e a Roma si riverseranno milioni di fedeli per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco”.

ilnapolista © riproduzione riservata