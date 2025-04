De Zerbi sta valutando di portare il Marsiglia in ritiro fino a fine stagione, forse in Italia (L’Equipe)

L’idea sarebbe quella di allontanarsi dal centro di allenamento il più possibile per schiarirsi le idee e fortificare la squadra.

In seguito agli ultimi risultati deludenti del Marsiglia, il tecnico Roberto De Zerbi sta pensando a tenere la sua squadra in ritiro fino a fine stagione.

De Zerbi sta valutando il ritiro del Marsiglia fino a fine stagione, forse in Italia

Secondo quanto riportato da L’Equipe:

Alcuni club italiani sono molto appassionati al ritiro per unire maggiormente il gruppo. De Zerbi ne ha già fatto uno di tre notti a Mallemort a fine novembre 2024. Per completare questa stagione ricca di emozioni, dove ha cercato più volte di scuotere il suo spogliatoio attraverso una gestione accogliente, a volte affettuosa, a volte vigorosa, l’ex allenatore del Brighton sta ora valutando di iniziare già la prossima settimana un ulteriore ritiro fino al termine della stagione. Forse si farà in Italia. L’idea è quella di allontanarsi dal centro di allenamento per schiarirsi le idee, ma anche per provare un’ultima strategia per fortificare la squadra dopo prestazioni altalenanti.

«Bisognerebbe anche chiedersi: perché un allenatore non dura più di due anni all’OM? Questo tipo di giornate mi farebbero quasi venire voglia di rimanere due, tre, quattro, cinque anni, mi piace essere al centro delle polemiche». Questa è una dichiarazioni ripresa da Le Parisien di Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, durante la conferenza stampa di venerdì. La sua frase ha aperto un dibattito diventato negli anni un vero e proprio argomento di discussione a Marsiglia. Il quotidiano francese quindi analizza questa discussione.

“A parte Roland Gransart (1981-1984, tre anni e mezzo), Rolland Courbis (1997-1999, due anni e mezzo), Éric Gerets (2007-2009, quasi due anni), Didier Deschamps (2009-2012, tre anni) e Rudi Garcia (2016-2019, due anni e mezzo), sono numerose le persone che sono rimaste a Marsiglia solo per un breve periodo. Esempi recenti lo dimostrano“. Villas-Boas, Sampaoli, Tudor.

